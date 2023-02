Un fantasma in casa, su Netflix in streaming da oggi

Un fantasma in casa, la horror comedy con David Harbour e Anthony Mackie, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 24 febbraio 2023.

Scritto e diretto da Christopher Landon, e basato sul racconto di Geoff Manaugh, che è anche produttore esecutivo, We Have A Ghost racconta la storia di Ernest (David Harbour), un'entità soprannaturale che è decisa a trovare il suo assassino con l'aiuto di una nuova famiglia che sta perseguitando. In tutto questo troviamo Kevin (Jahi Winston) che sfrutta la situazione con suo padre (Anthony Mackie) per ottenere popolarità e successo sui social media.

Locandina di We Have A Ghost

Il mistero intorno alla scomparsa di Ernest però e più fitto del previsto, portando i nostri protagonisti nel mirino della CIA. Nel cast di We Have a Ghost troviamo anche Jennifer Coolidge, una delle attrici più ricercate degli uiltimi tempi, Erica Ash, Faith Ford, Niles Fitch, Isabella Russo e Steve Coulter. Proprio del rapporto con Jennifer Coolidge ha parlato David Harbout in un'intervista: in una scena, in cui l'attore doveva spaventare l'attrice facendola urlare e saltare da una finestra, ci sono state "15 riprese" e in ognuna di esse l'attrice metteva qualcosa di nuovo e diverso. Un momento descritto da Harbour come "una vera lezione di recitazione".