We Have a Ghost, Jennifer Coolidge voleva che David Harbour la strangolasse più forte

David Harbour, l'inconfondibile Hopper di Stranger Things, si è recentemente soffermato su un avvenimento accaduto dietro le quinte del film We Have A Ghost, la nuova commedia di Netflix, e che ha visto coinvolta Jennifer Coolidge.

We Have a Ghost: trailer e data d'uscita per la nuova commedia Netflix con David Harbour ed Anthony Mackie

La scena descritta dall'attore prevedeva che il suo personaggio strangolasse quello della Coolidge. Ma secondo quanto dichiarato da Harbour, l'attrice non era particolarmente soddisfatta della sua performance. "Era veramente incazzata" ha infatti raccontato l'attore per poi citare le parole della Coolidge nel momento in cui le riprese sono state interrotte: "'Devi strangolarmi davvero. Devi strangolarmi'".

"Jen, non ucciderò una delle attrici più amate d'America", questa la risposta di David Harbour che non ha però calmato l'attrice che ha continuato a spronarlo a "fare di più" in quella particolare scena.

L'attore ha poi ricordato altri momenti trascorsi sul set insieme a Jennifer Coolidge che è stata "incredibile e molto divertente". Di un'ulteriore scena, in cui Harbour doveva spaventare la Coolidge facendola urlare e saltare da una finestra, ci sono state "15 riprese" e in ognuna di esse l'attrice metteva qualcosa di nuovo e diverso. Un momento descritto da Harbour come "una vera lezione di recitazione".

Nella nuova pellicola di Netflix, che vede i due attori insieme sullo schermo, una famiglia scoprirà che la casa in cui si è trasferita è infestata da un fantasma di nome Ernest. Nel cast insieme a David Harbour e Jennifer Coolidge, Anthony Mackie, Steve Coulter, Niles Fitch e Tig Notaro.