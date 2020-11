We Can Be Heroes: il teaser trailer del film Netflix diretto da Robert Rodriguez

Il ricco teaser trailer di We Can Be Heroes anticipa le follie e le avventure incredibili che vedremo nel film scritto, diretto e prodotto da Robert Rodriguez che approderà su Netflix il 1 gennaio 2021.

La figlia di Sharkboy and Lavagirl in azione per salvare il mondo nel teaser trailer di We Can Be Heroes, film Netflix di Robert Rodriguez che approderà sulla piattaforma streaming il 1 gennaio 2021.

Al centro del teaser trailer troviamo Priyanka Chopra-Jonas nei panni della leader degli Heroics che si pone il problema se i figli del team saranno in grado di soccorrere i genitori. "Siete solo dei bambini. Che cosa farete?" si chiede.

We Can Be Heroes, sequel ideale di Le Avventure di Sharkboy e Lavagirl, segue un team di supereroi noti come Heroics che hanno bisogno di essere salvati dai loro figli, anch'essi dotati di superpoteri, dopo che sono stati rapirti. Il film, sequel ideale di The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, vede nel cast Pedro Pascal, Christian Slater e Boyd Holbrook a comporre gli Heroics, mentre i loro figli includono YaYa Gosselin nel ruolo di Missy, Isaiah Russell-Bailey in quello di Rewind, Akira Akbar come Fast Forward, Hala Finley è Ojo e Dylan Henry Lau interpreta Slo-Mo.

Nel 2005, Taylor Lautner e Taylor Dooley interpretarono Sharkboy e Lavagirl in Le Avventure di Sharkboy e Lavagirl. Assente Lautner, la Dooley, oggi 27enne, interpreta una Lavagirl adulta in We Can Be Heroes, mentre JJ Dashnaw prende il posto di Lautner nel ruolo di Sharkboy. La coppia ha adesso una figlia, Guppy, che è per metà squalo.