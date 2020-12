We Can Be Heroes su Netflix, le protagoniste: “Il lavoro di squadra è un superpotere”

Intervista a YaYa Gosselin e Vivien Lyra Blair, protagoniste di We can be heroes, sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl diretto da Robert Rodriguez.

We Can Be Heroes: Boyd Holbrook in una foto del film

A quindici anni di distanza da Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D Robert Rodriguez realizza il sequel We Can Be Heroes: i supereroi Sharkboy e Lavagirl hanno avuto dei figli, così come i loro colleghi, ma vengono sconfitti da una misteriosa popolazione aliena. Tocca quindi ai piccoli eroi salvare il mondo e i loro genitori. Da Natale su Netflix, è un film destinato alle famiglie.

We Can Be Heroes: un'immagine del film Netflix

Robert Rodriguez, padre di cinque ragazzi, ama questo genere, di cui è diventato maestro: bambini straordinari che si divertono col genere. Lo ha già fatto con Spy Kids, diventato una saga, e ora prova a trasformare in un franchise anche i suoi giovani supereroi. Abbiamo incontrato virtualmente YaYa Gosselin e Vivien Lyra Blair, interpreti rispettivamente di Missy Moreno e Guppy.

Nel film diversi ragazzi hanno come superpotere delle qualità artistiche: una usa il canto, un'altra il disegno. L'arte può essere un superpotere? Per Vivien Lyra Blair sì: "Certamente. Credo che tutto ciò che fai, che ti appassiona davvero, possa essere il tuo superpotere. Se ami l'arte è quello il tuo superpotere". D'accordo YaYa Gosselin: "Oltre alla recitazione il mio superpotere a volte è andare a cavallo. Tutto ciò che sai fare e che ami davvero è il tuo superpotere. Penso che anche i miei capelli lo siano!".

La video intervista a YaYa Gosselin e Vivien Lyra Blair

We can be heroes: genitori e lavoro di squadra

In We Can Be Heroes c'è grande speranza nelle nuove generazioni: il problema sono gli adulti. Com'è un bravo genitore? Per Gosselin: "È una domanda difficile perché non sono un genitore: ho solo un cane! Credo che la cosa più importante sia assicurarsi che tuo figlio non sia esposto a tutto ciò che c'è nel mondo. Molte cose sono fantastiche, ma altre no. Quindi proteggere tuo figlio dalle cose negative fino a quando non diventa adulto credo sia una parte importante dell'essere genitori". Per Blair invece: "Ho un gatto, Zelda, e diciamo sempre che è mia figlia perché lo è davvero. Credo che farei qualsiasi cosa per quel gatto: una delle cose più importanti dell'essere genitori è essere pronti ad assumersi dei rischi per i propri figli. Tuo figlio è cresciuto dentro di te e quindi c'è una connessione importante: il tuo corpo reagisce per mettere al sicuro tuo figlio, a prescindere dalle conseguenze. Credo sia uno degli aspetti più belli dell'essere genitori: i figli sono in grado di far fare ai propri genitori le cose più folli pur di proteggerli. È una cosa bellissima".

We Can Be Heroes: Pedro Pascal in una scena del film

Un altro tema importante è il lavoro di squadra. Per Gosselin è fondamentale: "Assolutamente: il film mostra come è la vita di questi ragazzi senza una squadra e una guida e come diventa quando invece lavorano insieme. Riescono a salvare il mondo e i loro genitori. Bisogna lavorare insieme, come una squadra, perché se non lo facciamo le cose possono degenerare molto velocemente". Per Blair: "Una delle battute di YaYa è: da soli i nostri poteri sono speciali, ma insieme sono inarrestabili. È davvero una bella battuta. Mia madre mi dice sempre che una persona sola può essere buttata giù facilmente, insieme invece è molto più difficile, non importa quanto tu sia forte. Sono d'accordo".

We can be heroes: poteri e veri eroi

We Can Be Heroes: Taylor Dooley e JJ Dashnaw in una scena del film

In We can be heroes Vivien Lyra Blair ha la forza di uno squalo. Ma se potesse avere un potere nella vita reale quale sarebbe? "Vorrei poter parlare con gli animali" ci ha detto, proseguendo: "Li amo talmente tanto, da sempre, e poterci parlare così da sapere quando soffrono, sono tristi o arrabbiati sarebbe bellissimo. Così potrei capirli e aiutarli. Penso che parlare con gli animali sarebbe un superpotere stupendo". Gosselin invece: "Questa mi piace: il mio personaggio nel film non ha davvero dei poteri. Mi piace pensare che li abbia, ma tecnicamente non è così. Penso sia bellissimo che il suo potere sia il lavoro di squadra e la leadership. È un potere che tutti possono avere. Penso sia molto bello. Se potessi avere un potere nella vita reale sarebbe quello di guarire le persone: penso che sarebbe davvero speciale".

We Can Be Heroes: Pryianka Chopra in una foto del film

E invece quali sono i veri eroi oggi? Gosselin non ha dubbi: "Le persone che lavorano in prima linea: infermieri, dottori, pompieri, poliziotti tutte le persone che rischiano la propria vita per proteggere gli altri. Credo siano loro i veri eroi". Blair: "Sono d'accordo. E, come ho detto prima, amo gli animali e penso che siano dei supereroi. Cani e gatti fanno le cose in modo così diverso da noi, proprio come i supereroi".