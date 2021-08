We Can Be Heroes 2: Robert Rodriguez sta scrivendo il sequel

Le riprese di We Can Be Heroes 2 dovrebbero iniziare nel 2022, come svelato dal regista Robert Rodriguez in una recente intervista.

Le riprese di We Can Be Heroes 2 dovrebbero iniziare nel 2022, come svelato dal regista Robert Rodriguez durante un'intervista in cui ha potuto parlare del sequel del film prodotto per Netflix.

L'annuncio della produzione del secondo capitolo della storia era stato compiuto a due settimane dal debutto sulla piattaforma di streaming del progetto che si rivolge a tutta la famiglia.

Robert Rodriguez, parlando del sequel di We Can Be Heroes, ha dichiarato: "Amo realizzare quei film. Sono così creativi e anche gli adulti si divertono molto. La maggior parte dei membri del cast avevano inoltre dei figli che abitualmente non possono vedere i film di cui sono protagonisti". Il filmmaker ha confermato l'intenzione di dirigere il sequel spiegando: "I miei figli lavorano nel lungometraggio. Si tratta di una questione di famiglia, è tempo da trascorrere insieme. Stai realizzando dei prodotti per altre famiglie e stai vivendo un'esperienza incredibile".

I responsabili di Netflix, inoltre, sono rimasti sorpresi dagli ottimi dati di ascolto: "Erano sconvolti dal modo in cui continuava ad avere dati positivi, hanno definito il film 'inarrestabile'. Non avevano mai visto un film ottenere un'accoglienza simile, semplicemente le visualizzazioni non si fermavano. I ragazzini non smettevano di vederlo. E penso che sia accaduto lo stesso con i film di Spy Kids, ma in quel caso non puoi controllare quante volte l'hanno visto in VHS o su Disney Channel".

Netflix, invece, ha potuto mantenere sotto controllo le visualizzazioni e quante volte gli utenti hanno completato la visione del film: "La percentuale di visualizzazioni complete era veramente alta e lo stesso quella relativa alle visioni successive perché i ragazzini lo guardavano la mattina prima di andare a scuola e quando tornavano a casa".

Rodriguez ha quindi ribadito: "Vogliono decisamente un sequel a cui sto lavorando, per Netflix è un nuovo franchise".



We Can Be Heroes, recensione: su Netflix l'avventura è un affare di famiglia

We Can Be Heroes: un'immagine del film Netflix

We Can Be Heroes ha come star gli attori Pedro Pascal, Christian Slater, Priyanka Chopra, Boyd Holbrook, Adriana Barraza, Chris McDonald e Yaya Gosselin.

Tra gli interpreti di We Can Be Heroes ci sono anche Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, JJ Dashnaw.

La sinossi del film Netflix è la seguente: Quando gli invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, i loro figli dovranno fare squadra e imparare a lavorare insieme se vogliono salvare i propri genitori e il mondo.