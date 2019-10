Watchmen, parlano i creatori: “Stiamo facendo lo Star Wars della televisione"

Secondo i creatori di Watchmen, la serietv sarebbe paragonabile allo Star Wars della televisione. Dopo aver collaborato in alcuni episodi di the Leftovers, Damon Lindelof e Nicole Kassell hanno riunito per forze per realizzare un'impresa titanica, adattare il fumetto di culto di Alan Moore in una serie tv per HBO.

Watchmen: Don Jonhson in un episodio della serie

Nicole Kassell, che ha alle spalle la regia di The Woodsman - il segreto e delle serie American Crime, The Americans, Westworld, si è misurata con un nuovo ruolo, quello di produttrice esecutiva, entrando nel team creativo di Watchmen. La Kassell, che ha anche diretto il pilot e altri due episodi della prima stagione, ha così commentato il suo sforzo creativo:

"Immaginatevi che vi dicano che la vostra serie tv deve seguire le orme de Il trono di spade. E voi state per dirigere una scena d'azione nello show... La scala di quelle battaglia è una pietra di paragone ardua. Specialmente in questo che è un genere completamente diverso. Non stavamo girando una guerra, ma quello era l'obiettivo da raggiungere per HBO. Per me, stiamo facendo lo Star Wars della televisione. E avere quel tipo di ambizione è ciò che mi è piaciuto di questo lavoro".

Damon Lindelof è consapevole che mettere mano a un materiale di culto come il fumetto di Watchmen gli attirerà critiche a non finire. Per anni, l'autore di Lost ha rifiutato l'adattamento, ma alla fine si è convinto:

"Se ogni volta che hai un'idea pensi 'Voglio che piaccia a questa o a quest'altra persona' non farai mai niente. Sarai paralizzato a vita. til motivo per cui guardo la tv, ripensandoci mentre guido o prima di dormire, è che non so cosa accadrà in seguito. In questo caso la storia e i personaggi sono noti. Ho capito che, anche proponendo la mia miglior versione del capolavoro di Alan e Dave, sarei stato una cover band. Così ho deciso di farne un remix, lo chiamo così perché per me non è un sequel. Alla fine di questi nove episodi spero che il pubblico possa esprimere i propri sentimenti e sia in grado di rispecchiarsi con i personaggi.".

Watchmen arriva stasera su Sky, qui potete leggere la nostra recensione di Watchmen.