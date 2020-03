Watchmen: i protagonisti si trasformano in 'Washmen' per ricordare come ci si lava le mani (VIDEO)

I protagonisti della serie Watchmen si sono trasformati in Washmen per ricordare ai fan come lavarsi le mani nel modo giusto.

Le star di Watchmen si sono trasformate nei Washmen per ricordare alle persone l'importanza di lavarsi le mani nel modo corretto durante l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

I protagonisti dello show prodotto per la HBO creato da Damon Lindelof hanno partecipato a un video collettivo ideato per mostrare il modo corretto per compiere un gesto così semplice e incredibilmente importante. Nel filmato condiviso su Twitter appaiono Regina King, Jean Smart, Yahya Abdul-Mateen II, Tim Blake Nelson, Jovan Adepo, Dustin Kyle Ingram, Sara Vickers, Tom Mison e Andrew Howard in versione 'Washmen'.

Le star di Watchmen offrono poi dei consigli molto utili come raccontare battute per lavarsi le mani per il giusto periodo di tempo, o contare lentamente fino a venti. Ingram, interprete dell'agente Dale Petey, ha poi girato il proprio video in bagno e suggerendo di dire "sei un agente dell'FBI non un fottuto ranger solitario" circa otto volte. Mison, inoltre, interpreta i vari cloni di Mr. Phillip e Howard ricorda alle persone che devono rimanere a casa.

Nelson, infine, aggiunge: "Il COVID-19 è reale. Rimanete al sicuro e lavatevi le mani".