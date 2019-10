Watchmen: il look di Jeremy Irons nei panni di Ozymandias in una foto dal set

Una foto dal set di Watchmen ha svelato il look di Jeremy Irons nei panni di Ozymandias.

Empire Magazine ha diffuso una nuova foto dal set della serie HBO Watchmen che mostra Jeremy Irons impegnato in una cavalcata. Alle spalle dell'attore vediamo ergersi un elegante maniero, con molta probabilità la dimora di Ozymandias.

Watchmen: Jeremy Irons a cavallo nella brughiera

Watchmen è descritto come un "remix" della miniserie a fumetti originale, ambientata in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà quindi un adattamento fedele della graphic novel, ma un racconto originale che mescola vari elementi del racconto cult.

I protagonisti della serie tv saranno Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson e Louis Gossett Jr.. Damon Lindelof figura come creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie tv insieme a Tom Spezialy, Stephen Williams, e Joseph Iberti.

Gli episodi sono ambientati dopo un periodo di "tregua" dagli attacchi di Calvary, il gruppo terroristico che indossa la famosa maschera Rorschach. Un atto violento porta la polizia di Tulsa, Oklahoma, a ipotizzare che esista un progetto ben più importante e pericoloso. L'ufficio dello sceriffo decide quindi di unire le forze con alcuni individui mascherati per evitare qualcosa di catastrofico.

Watchmen debutterà il 20 ottobre sugli schermi americani di HBO, Sky ha annunciato che la serie tv firmata e prodotta da Damon Lindelof arriverà su Sky Atlantic in contemporanea con gli USA.