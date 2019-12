Watchmen: ci sarà una seconda stagione? La risposta di Lindelof

Visto il grande successo di Watchmen sono in molti a chiedersi se l'HBO produrrà una seconda stagione. Recensioni estremamente positive - ne abbiamo parlato nel nostro editoriale su Watchmen - e un pubblico molto fedele e appassionato renderebbero quasi automatico il rinnovo ma lo showrunner Damon Lindelof al momento ci va con i piedi di piombo. Sin da prima del rilascio, Lindelof aveva spiegato infatti che questa stagione sarebbe stata auto conclusiva.

In una recente intervista a Variety, Damon Lindelof ha spiegato molto bene le sue posizioni riguardo ad un possibile Watchmen 2 rimarcando come una delle caratteristiche che hanno reso memorabile il fumetto di Alan Moore e David Gibbons sia stata quella di non aver continuato la storia: "Sono profondamente riconoscente per come è stata accolta la stagione fino ad ora, e non voglio sentirmi ingrato, ma non ho ancora alcuna intenzione a continuare la storia perché ora come ora non ho idea su come mandarla avanti. Se sarò coinvolto in altre stagioni di Watchmen dovrei essere in grado di rispondere a domande come 'perché' e 'perché adesso' e le risposte non dovrebbero essere: 'Bene, perché è quello che fai, perché la prima stagione era buona'. Attenzione, non sto dicendo che non ci dovrebbe essere una seconda stagione di Watchmen, e non sto nemmeno dicendo che questa possibile stagione non debba includere alcuni dei personaggi presenti in questa stagione. Semplicemente non so come potrebbe realizzarsi".

watchmen

Una bocciatura in piena regola e di sicuro se comunque ci sarà un Watchmen 2 dovremo aspettare un bel po'. Infatti anche due registi della serie non la vedono imminente. Stephen Williams alla domanda se tornerà a dirigere dei possibili nuovi episodi ha candidamente ammesso che: "È una domanda così al di sopra del mio stipendio che non saprei nemmeno come iniziare a avventurarmi in una risposta"; la collega Nicole Kassell ha fatto un ulteriore passo avanti dicendo: "Mi sto ancora riprendendo dalla produzione. Penso solo che ci vorrà del tempo per poter affermare se ci sarà la seconda stagione". L'unica a essere fiduciosa è una delle attrici, Regina King; alla domanda se sarà disponibile per una seconda stagione ha risposto: "Assolutamente sì!".