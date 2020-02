Watchmen 2, Damon Lindelof: "Non ci sono progetti concreti, ma tengo la porta aperta"

Damon Lindelof svela che non ci sono progetti concreti per una seconda stagione di Watchmen, ma è disponibile ad andare avanti se ci saranno le condizioni.

Il plauso della critica e del pubblico non ha garantito alla serie tv Watchmen una seconda stagione, almeno per il momento: il creatore Damon Lindelof ammette di non avere progetti concreti al riguardo, ma non chiude la porta di fronte a un eventuale seguito.

Una scena del secondo episodio di Watchmen

Intervistato da Deadline dopo la vittoria di Watchmen come miglior nuova serie ai Writers Guild of America awards, Damon Lindelof ha specificato:

"Non voglio chiudere per sempre la porta a una seconda stagione, perché magari tra due-tre anni, quando avrò un'altra idea, sarà dura riaprirla. Ma per il momento non c'è niente di certo, non ci sono piani imminenti per un'altra stagione. Se l'idea ci viene, ne saremo felici. Potrebbe non essere un'idea mia. Sarei emozionato se provenisse da qualcun altro. La mia posizione non è cambiata."

Watchmen: il significato del finale

A dicembre, lo stesso Lindelof aveva specificato a Rolling Stone: "Ogni singola idea che abbiamo avuto è sullo schermo ed è stata mostrata in questi nove episodi. Non abbiamo idee conservate per la seconda stagione. Abbiamo fatto tutto ciò che volevamo fare, per adesso mi sento vuoto, non c'è niente che vaga nel mio cervello e che mi spinge a proseguire."