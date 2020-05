Wasp Network: il film con Penélope Cruz uscirà su Netflix a giugno

Come molti film incappati nella chiusura delle sale, anche Wasp Network ha scelto un'uscita diretta in streaming su Netflix.

La chiusura delle sale cinematografiche ha spinto moltissime produzioni a rivedere le proprie modalità di uscita, come per esempio è successo a Wasp Network, il film con Penélope Cruz che arriverà in streaming direttamente su Netflix a partire dal 19 giugno, stando a quanto ha riportato in esclusiva Variety. Il nuovo lavoro di Olivier Assayas ha già girato nel circuito dei festival, con recensioni discordanti.

Locandina di Wasp Network

Il nuovo lavoro di Olivier Assayas ha già girato nel circuito dei festival, con recensioni discordanti. Wasp Network ha infatti debuttato durante il Festival di Venezia dello scorso anno per poi essere proiettato di nuovo anche al New York Film Festival. Tra i due eventi, Assayas ha voluto mettere mano al montaggio, apportando quindi delle modifiche dell'ultimo minuto, magari per favorire il palato americano. Il risultato è comunque stato altalenante, ma la curiosità è decisamente molta. Qui c'è la nostra recensione di Wasp Network post Venezia.

Wasp Network è ispirato alla storia vera dei Cuban Five, un gruppo di ufficiali dell'intelligence cubana che negli anni '90 furono arrestati in Florida per spionaggio e attività illecite. Uno dei protagonisti è René González, un pilota cubano che si trasferisce in Florida per iniziare una nuova vita senza la moglie e la figlia. Entrato in contatto con un gruppo di connazionali, González seguirà l'azione di gruppi anti Fidel Castro.

Wasp Network, Penelope Cruz: "Non condivido la mentalità della mia Olga, ma ho imparato a capirla."

Nel cast di Wasp Network, che uscirà direttamente su Netflix, ci sono Penelope Cruz, Édgar Ramírez nel ruolo del pilota, Wagner Moura e Gael García Bernal. La spy story cubana diretta da Olivier Assayas farà certamente discutere, tenendo a mente i commenti già piuttosto discordanti dei critici che hanno avuto modo di vedere il film durante il suo passaggio ai festival della scorsa stagione.