Warrior Nun salvata dalla cancellazione, tornerà con nuovi episodi... ma non su Netflix

Warrior Nun è risorta dopo la cancellazione. Le proteste dei fan dopo la notizia della cancellazione da parte di Netflix hanno sortito l'effetto sperato. Come ha annunciato il creatore dello show, Simon Barry, la serie tornerà con nuovi episodi, ma non su Netflix.

Warrior Nun è stato cancellato da Netflix a dicembre, appena un mese dopo la premiere della seconda stagione, ma i fan sono insorti sui social media chiedendo il ritorno dello show. Queste campagne non sempre sortiscono l'effetto sperato, ma stavolta i fan l'hanno spuntata. Ava Silva e i suoi amici torneranno per altre avventure.

Simon Barry non ha condiviso altri dettagli, ma EW ha confermato che Warrior Nun non tornerà su Netflix. Si parlerebbe di un ritorno su Starz o Peacock, ma per il momento non vi sono certezze su quale streamer abbia resuscitato lo spettacolo.

Una petizione online per il ritorno di Warrior Nun ha ottenuto oltre 120.000 firme e l'hashtag #SaveWarriorNun è stato twittato più di cinque milioni di volte.

Come rivela la nostra recensione di Warrior Nun, la serie ruota attorno alla storia di una donna di 19 anni che si sveglia in un obitorio con una nuova prospettiva di vita e un manufatto divino incorporato nella sua schiena. Scopre di far parte dell'antico Ordine della Spada Cruciforme e che è stata incaricata di combattere i demoni sulla Terra, ma potenti forze che rappresentano sia il paradiso che l'inferno vogliono trovarla e controllarla.