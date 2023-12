Warrior Nun, lo showrunner svela i dettagli del plot della Stagione 3 dopo la controversa cancellazione

Simon Barry, creatore di Warrior Nun, ha descritto nel dettaglio cosa sarebbe successo nella terza stagione della serie Netflix dopo la sua controversa cancellazione.

La serie fantasy è stata cancellata dal servizio di streaming nel dicembre 2022, dando vita a una grande campagna dei fan per salvare lo show. Mentre il franchise tornerà come trilogia di film, non è chiaro quanto della serie originale sarà presente nella nuova versione.

Parlando con il Notiziario OCS, Barry ha spiegato nei dettagli cosa avremmo visto nell'eventuale Stagione 3 di Warrior Nun:

"Quando stavamo scrivendo la stagione 2 e creando questo sacrificio per Ava come personaggio, era perché lei si mette davvero davanti a se stessa.... L'arco del suo personaggio, dalla prima alla seconda stagione, è davvero quello del sacrificio di sé... rinuncia alla fantasia di rinascere e di avere una vita, e decide che è meglio sacrificarsi per i suoi amici e per le persone a cui tiene", ha spiegato Barry.

"Quindi, nella terza stagione, volevo davvero ribaltare un po' il copione e far sì che il ritorno di Ava fosse... in un certo senso, lei sarebbe stata la cattiva. Non in modo deliberato, ma perché tornava cambiata da Reya. E Reya la usa come un'arma per mettere in atto un piano che non ho il tempo di approfondire in questa intervista. L'idea è che l'OCS deve trovare Beatrice, che è scomparsa, perché solo Beatrice può far uscire Ava da questo stato in cui si trova... da questa fantasticheria. Beatrice deve salvarla in un modo emotivo/psichico/amoroso per evitare che si autodistrugga, essenzialmente. Ma Ava sarebbe stata la cattiva".

Barry ha aggiunto che i film andranno in una direzione diversa da quella dello show, il ché spiega il motivo per cui abbia deciso di rivelare ora i dettagli della terza stagione.