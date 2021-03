Warrior 2: da stasera su Sky Atlantic i nuovi episodi del kung-fu drama

Warrior 2, nuova stagione della serie ispirata agli scritti di Bruce Lee, debutta stasera alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Stasera su Sky Atlantic alle 21:15 - e in streaming su NOW - arriva Warrior 2, seconda stagione della serie tratta da alcuni scritti di Bruce Lee, che torna su SKY dopo il successo del ciclo precedente, andato in onda in estate (e disponibile nella sezione Boxset).

Warrior 2: Andrew Koji in una scena

Le guerre Tong stanno tornando e questa volta sono più cruente e spietate che mai. Nel primo capitolo della serie Ah Sahm (Andrew Koji), prodigio delle arti marziali che arriva a San Francisco dalla Cina alla ricerca della sorella scomparsa, diventa in breve l'uomo di fiducia di una delle tong (le famiglie cinesi dedite al crimine organizzato) più potenti di Chinatown. Ed è sempre da quella San Francisco di fine '800 che riprende il racconto adrenalinico e coinvolgente della seconda stagione di Warrior.

Attanagliate dal sempre più radicato razzismo anti-cinese dell'epoca, le tong rivali Hop Wei e Long Zii si trovano a lottare per il dominio di Chinatown in un clima doppiamente ostile, fatto di minacce e tensioni.

Dopo essere miracolosamente sopravvissuto alla resa dei conti, Ah Sahm è tornato con l'Hop Wei, determinato a vendicarsi sul nuovo leader di Long Zii, Mai Ling (Dianne Doan), la sorella che aveva tanto cercato e per cui aveva messo a rischio la propria vita. Tra i locali disordini politici e la crescente violenza delle bande, le tensioni a Chinatown minacciano di trasformarsi in un guerra su vasta scala che aumenterà la posta in gioco e metterà alla prova la capacità di sopravvivenza di tutti.

Warrior: una scena con Olivia Cheng

Warrior 2, composta da 10 episodi di circa 60 minuti ciascuno, è prodotta da Cinemax (HBO) e creata da Jonathan Tropper e Justin Lin. Produttori esecutivi sono Jonathan Tropper e Shannon Lee, figlia di Bruce Lee. La seconda stagione di Warrior andrà in onda tutti i martedì su Sky Atlantic e in streaming su NOW, oltre ad essere presente On Demand. Con extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema vedranno i primi episodi prima di tutti on demand nella sezione extra.