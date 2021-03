Warrior 2, clip esclusiva della serie ispirata agli scritti di Bruce Lee

La seconda stagione di Warrior debutta in prima tv da martedì 30 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e Now: ecco una clip della serie ispirata agli scritti di Bruce Lee.

Warrior 2, la serie di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, andrà in onda dal 30 marzo tutti i martedì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e sarà Disponibile On Demand. La serie con Andrew Koji è basata sugli scritti della leggenda delle arti marziali Bruce Lee.

Nella clip che potete vedere sopra il sindaco è sul palco con il suo avversario. Quest'ultimo nel corso del confronto accusa di inerzia la polizia che non fa abbastanza contro la criminalità cinese.

Le guerre Tong stanno tornando e questa volta sono più cruente e spietate che mai. Dopo il grande successo della prima stagione, trasmessa da Sky la scorsa estate, da martedì 30 marzo alle 21.15 su Sky e NOW TV arrivano i nuovi episodi di Warrior, il "kung-fu drama" prodotto da Cinemax (HBO) e basato su alcuni scritti del leggendario artista marziale, attore, regista e produttore Bruce Lee. Con extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema vedranno i primi episodi prima di tutti on demand nella sezione extra. La figlia Shannon Lee, già produttrice della prima stagione, costruisce, quindi, un seguito al racconto a cui il padre aveva tanto sognato di dare vita: una serie tv a metà fra action e denuncia sociale, sulla condizione degli immigrati cinesi in America alla fine dell'800.

Nel primo capitolo della serie Ah Sahm (Andrew Koji), prodigio delle arti marziali che arriva a San Francisco dalla Cina alla ricerca della sorella scomparsa, diventa in breve l'uomo di fiducia di una delle tong più potenti di Chinatown, le famiglie cinesi dedite al crimine organizzato. Ed è sempre da quella San Francisco di fine '800 che riprende il racconto adrenalinico e coinvolgente della seconda stagione di Warrior.

Attanagliate dal sempre più radicato razzismo anti-cinese dell'epoca, le tong rivali Hop Wei e Long Zii si trovano a lottare per il dominio di Chinatown in un clima doppiamente ostile, fatto di minacce e tensioni. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto alla resa dei conti (nel finale della prima stagione), Ah Sahm è tornato con l'Hop Wei, determinato a vendicarsi sul nuovo leader di Long Zii, Mai Ling (Dianne Doan, Vikings), la sorella che aveva tanto cercato e per cui aveva messo a rischio la propria vita. Tra i locali disordini politici e la crescente violenza delle bande, le tensioni a Chinatown minacciano di trasformarsi in una guerra su vasta scala che aumenterà la posta in gioco e metterà alla prova la capacità di sopravvivenza di tutti.

Il successo della serie è anche dovuto al formidabile cast capitanato dall'attore britannico di origini giapponesi Andrew Koji nei panni del protagonista, insieme a Kieran Bew (The Street), Olivia Cheng (Marco Polo), Dianne Doan (Vikings), Dean Jagger (Il Trono di Spade), Langley Kirkwood (Invictus - L'invincibile), Hoon Lee (Banshee - La città del male), Christian McKay (Io e Orson Welles), Joe Taslim (Fast & Furious 6), Jason Tobin (The Fast & the Furious: Tokyo Drift), Joanna Vanderham (The Paradise), Tom Weston-Jones (Copper) e Perry Yung (The Knick).

La seconda stagione di Warrior (composta da 10 episodi di 60 minuti) è prodotta da Cinemax (HBO), creata da Jonathan Tropper e Justin Lin, produttori esecutivi Jonathan Tropper, Shannon Lee.