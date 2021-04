Warrior 3: i nuovi episodi saranno realizzati per HBO Max

Warrior 3, la serie ambientata nel mondo delle arti marziali, ha ottenuto il via libera alla produzione passando da Cinemax a HBO Max.

Warrior 3 verrà realizzata e la stagione sarà realizzata per HBO Max dopo che i primi due cicli di episodi erano andati in onda su Cinemax.

La serie è stata creata e prodotta da Jonathan Tropper (Banshee) e nel team della produzione ci sono anche Justin Lin e Shannon Lee per conto di Bruce Lee Entertainment.

Warrior è ambientata nel diciannovesimo secolo a San Francisco e Warrior si basa sugli scritti firmati dalla leggenda delle arti marziali Bruce Lee.

Nel cast della seconda stagione c'erano Andrew Koji, Kieran Bew, Celine Buckens, Olivia Cheng, Dianne Doan, Dean Jagger, Langley Kirkwood, Maria-Elena Laas, Hoon Lee, Christian McKay, Dustin Nguyen, Miranda Raison, Chen Tang, Joe Taslim, Jason Tobin, Joanna Vanderham, Tom Weston-Jones e Perry Yung.

Shannon Lee ha espresso il suo entusiasmo dichiarando che è stata felice di vedere il modo in cui la presenza di Warrior sulle piattaforme di HBO abbia permesso allo show di ottenere nuovi fan, sottolineando la gratitudine nei confronti di HBO Max che ha capito l'importanza di raccontare questa storia e di sostenerne la realizzazione. La figlia di Bruce Lee ha inoltre dichiarato che suo padre sarebbe estremamente felice nel vedere che lo show che aveva sognato di fare continua a superare ogni ostacolo posto sul suo cammino.