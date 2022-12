Warner Bros. avrebbe "implorato" il regista di Joker di dirigere i DC Studios prima di rivolgersi a James Gunn

Secondo un nuovo report diffuso dal New York Post, James Gunn non sarebbe stato la prima scelta per il ruolo di dirigente dei DC Studios. In un primo momento Warner Bros. Discovery avrebbe implorato Todd Phillips, regista di Joker, per assumere l'incarico.

Un anonimo insider avrebbe dichiarato al Post: "L'intera città ha rifiutato il lavoro. Todd Phillips stava per acceettare. Lo hanno implorato". Alla fine l'incarico è stato affidato sia al regista dei Guardiani della Galassia James Gunn che al dirigente della Warner Bros. Peter Safran, ma secondo il report praticamente nessuno a Hollywood era disposto ad accettare il ruolo.

Il rimpasto dei DC Studios

James Gunn e Peter Safran sono stati annunciati come i nuovi capi dei DC Studios in ottobre, dopo l'uscita di Black Adam. Da allora, sono stati annunciati numerosi importanti cambiamenti che suggeriscono un radicale reboot dei progetti legati al DCEU. Le star del vecchio franchise, tra cui la star di Wonder Woman Gal Gadot e l'interprete di Superman Henry Cavill, sono state rimosse le loro apparizioni pianificate sarebbero state cancellate.

Al momento, gli unici film in uscita che non sono stati eliminati sono Blue Beetle, The Flash, Shazam! Furia degli Dei e Aquaman e il Regno Perduto. Tuttavia, questo non garantisce la continuazione di nessuno di questi personaggi. Mentre Jason Momoa apparirà nel sequel di Aquaman, un recente report ha suggerito che la DCU cercherà di affidargli in un ruolo diverso e porre fine alla saga di Aquaman. James Gunn ha annunciato che la nuova lineup del DCU verrà annunciata nei primi mesi del 2023.