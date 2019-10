Warner Bros. sta sviluppando un film su Due-Facce al di fuori del DCEU. Lo studio sarebbe dunque intenzionato a cavalcare l'esempio di Joker producendo una nuova pellicola standalone incentrata su un altro villain DC.

Secondo un rumor riportato da Wegotthiscovered, Due-Facce sarebbe candidato a diventare nuovo protagonista di una pellicola standalone, ambientata al di fuori del DCEU, proprio come è accaduto per Joker. A interpretarla sarà, anche stavolta, un attore diverso da coloro che hanno incarnato Due-Facce in precedenza.

Potrebbero dunque essere in arrivo due diverse incarnazioni di Due-Facce. Finora il personaggio di Harvey Dent/Due-Facce è comparso in Batman Forever e nella trilogia su Batman di Christopher Nolan. Una pellicola standalone su di lui potrebbe esplorare le turbe psicologiche del personaggio dalla duplice identità prima che l'acido sfiguri il suo volto trasformandolo nel celebre villain dei fumetti.

Una versione di Due-Facce, diversa da quella del film standalone, potrebbe comparire in The Batman di Matt Reeves, che si preannuncia pieno di villain del DC Universe. Per scoprire se il rumor sulla pellicola standalone su Due-Facce troverà conferma, non ci resta che attendere.

