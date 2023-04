Warner Bros festeggia 100 anni con l'arrivo di The Looney Scooby Go! Channel

Per celebrare il centesimo anniversario dei Warner Bros. Studios dal 13 al 23 aprile su Cartoon Network arriva The Looney Scooby Go! Channel.

Cartoon Network si unisce alle celebrazioni per i 100 anni dei Warner Bros. Studios (4 aprile 2023) con un pop up channel interamente dedicato alle serie cult targate Warner Bros. Animation: dal 13 al 23 aprile Cartoon Network + 1 (608 di Sky) si trasforma, infatti, in The Looney Scooby Go! Channel.

Protagonisti del canale saranno tre iconici e transgenerazionali show nati in diverse "epoche" degli studios e che, grazie alla loro impronta innovativa, ne hanno segnato la storia: I Looney Tunes, la serie più classica e rappresentativa del brand WB Animation, Scooby-Doo, uno dei franchise più iconici di sempre che con un plot in continua evoluzione incentrato sul mistero e la comedy è capace di appassionare intere generazioni, e i mitici Teen Titans Go!, gli eroi più recenti amatissimi dai bambini di oggi.

Il pop up channel darà ampio spazio, quindi, ai Looney Tunes proponendo gli episodi più divertenti tratti da Looney Tunes Show e Looney Tunes Cartoons. Protagonista di molte avventure - e disavventure - sarà l'amatissimo coniglio Bugs Bunny, icona dell'animazione e della cultura pop mondiale. Sul canale andranno in onda tante spassose avventure da vivere in compagnia dell'esilarante, eroico e mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs; il maiale Porky Pig, Willy il Coyote e Beep Beep, Daffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l'amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales.

All'interno di questa programmazione speciale non potevano mancare Scooby-Doo, l'alano detective entrato nel cuore di intere generazioni. Nasce il 13 settembre del 1969, quando viene trasmesso per la prima volta sulla CBS Scooby Doo - Where Are You! (Scooby-Doo! Dove sei tu?), la prima serie animata con protagonista il mitico cane.

All'interno del pop up channel andranno in onda le avventure tratte delle serie più recenti targate Warner Bros. Animation che lo vedono protagonista: Be Cool Scooby-Doo! e Scooby-Doo And Guess Who? Tra fantasmi e casi enigmatici da risolvere, se ne vedranno delle belle e ancora una volta Scooby- Doo e la Banda del Mistero - che comprende il razionale Fred, l'affascinante Daphne, la preparatissima Velma e lo svampito Shaggy - riusciranno a conquistare il cuore di vecchi e nuovi fan.