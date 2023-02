Scooby Doo, Sarah Michelle Gellar sul film: "Il focoso bacio gay tra Velma e Daphne fu tagliato"

Uno dei tanti rumor circolati in rete negli ultimi anni è stato confermato da Sarah Michelle Gellar durante una puntata dello show Watch What Happens Live. Nel film di Scooby Doo, uscito nelle sale nel 2002 e diretto da James Gunn, sono stati eliminati i riferimenti alla natura omosessuale di Velma (Linda Cardellini), tra cui un bacio con Daphne, interpretata proprio dalla Gellar.

"Non so se ci fosse un qualche tipo di rapporto tra i due, ma avevamo girato una scena in cui i nostri personaggi, Daphne e Velma, si baciavano. Purtroppo lo hanno tagliato dal montaggio finale. Non so dove sia finita quella scena, ma so per certo che il mondo intero vorrebbe vederla".

Sui numerosi tagli che la Warner aveva effettuato al film per mantenere un rating PG-13 si era espresso anche James Gunn nel 2020): "Nella sceneggiatura originale Velma era esplicitamente gay. Ma lo studio ci ha messo le mani, ha rimaneggiato molte scene lasciando la sua natura ambigua e poi eliminando qualsiasi riferimento. Nel sequel le hanno invece dato un ragazzo".

Il personaggio di Velma è stato rappresentato come apertamente gay nello spinoff animato realizzato per HBO Max. "Velma è una serie comica per adulti che racconta l'origin story di Velma Dinkley, il sempre troppo poco apprezzato cervello della Scooby-Doo Mystery Inc.. Questa versione originale e piena d'umorismo ci mostrerà il vivace passato di una delle più amate investigatrici d'America" si legge poi nella descrizione ufficiale della serie, uscita a gennaio.