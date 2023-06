Scooby Doo: Sarah Michelle Gellar condivide una foto scattata davanti alla Mystery Machine

Sarah Michelle Gellar ha reso omaggio ai film di Scooby-Doo in cui ha avuto la parte di Daphne, i due lungometraggi diretti da Raja Gosnell e scritti da James Gunn.

L'attrice, su Instagram, ha pubblicato uno scatto che la mostra di fronte alla Mystery Machine.

Un tuffo nel passato

Sarah Michelle Gellar si è imbattuta nel veicolo legato a uno dei ruoli che hanno segnato la sua carriera mentre stava effettuato un tour degli Universal Studios. L'attrice, recentemente, ha svelato che sul set di Scooby Doo era stato girato un bacio tra Velma e Daphne, poi tagliato dal montaggio finale. Lo sceneggiatore James Gunn aveva ricordato: "Nella sceneggiatura originale Velma era esplicitamente gay. Ma lo studio ci ha messo le mani, ha rimaneggiato molte scene lasciando la sua natura ambigua e poi eliminando qualsiasi riferimento. Nel sequel le hanno invece dato un ragazzo".

Il personaggio di Velma è stato invece rappresentato come apertamente gay nello spinoff animato realizzato per HBO Max. "Velma è una serie comica per adulti che racconta l'origin story di Velma Dinkley, il sempre troppo poco apprezzato cervello della Scooby-Doo Mystery Inc.. Questa versione originale e piena d'umorismo ci mostrerà il vivace passato di una delle più amate investigatrici d'America" si legge poi nella descrizione ufficiale della serie, uscita a gennaio.