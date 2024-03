Scooby-Doo, Matthew Lillard è coinvolto in un nuovo progetto del franchise: 'Interpreterò Shaggy finché potrò'

Senza dubbio molti di voi ricordano con affetto il fenomenale lavoro di Matthew Lillard nel ruolo di Shaggy nei film live-action Scooby Doo e Scooby-Doo 2: Mostri scatenati. Dal 2004, ha prestato la sua voce al personaggio in un gran numero di progetti, ma è stato trascurato - con grande dispiacere sia dell'attore che dei suoi fan - per il film d'animazione Scooby! (dove è subentrato Will Forte al suo posto).

Fortunatamente, durante una recente intervista Matthew Lillard ha confermato di essere già al lavoro su un nuovo progetto di Scooby-Doo. Inoltre l'attore spera di continuare a tornare nel ruolo di Shaggy fino a quando il franchise lo vorrà.

La locandina di Scooby-Doo 2: Mostri scatenati

Le parole dell'attore

"Sono davvero entusiasta di Scooby-Doo. Non posso ancora parlarne, ma c'è un nuovo progetto a cui sono associato che permetterà ai bambini di entrare in un'avventura di Scooby-Doo", ha rivelato Lillard. "È molto divertente. Per me, questo è il mio pane quotidiano. Sono stato Shaggy per così tanti anni e ho interpretato quella parte onorando Casey Kasem, so che alla fine passerò quel ruolo alla prossima generazione come ha fatto lui. Ma sono onorato di continuare a interpretare Shaggy finché mi vorranno. Scooby-Doo è sempre in circolo, in un modo o nell'altro che sia un cartone animato, un film o una pubblicità per qualcosa. Ci sono milioni di versioni diverse e c'è sempre qualcosa in cantiere. Ho avuto il privilegio e l'onore di interpretare quel ruolo negli ultimi 16 o 17 anni, quindi me lo terrò stretto finché potrò", ha concluso l'attore di Five Nights at Freddy's.

Il previsto sequel di Scoob! Holiday Haunt, è stato scartato dalla Warner Bros. Discovery per evitare di pagare le tasse, nonostante fosse quasi completato. Questo lascia ovviamente aperta la porta a una nuova versione della serie, e siamo ottimisti sul fatto che Lillard sarà coinvolto.