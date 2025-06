Warfare - Tempo di guerra, il nuovo film di Alex Garland in anteprima a Taormina il 13 giugno

Dopo il successo di Civil War_, cresce l'attesa per l'uscita di Warfare - Tempo di guerra, nuovo film scritto e diretto da Alex Garland. Per vedere l'agghiacciante analisi del conflitto ad opera del regista inglese dovremo attendere il 21 agosto, ma il Taormina Film Festival regala un'anteprima per i fortunati spettatori che il 13 giugno potranno intervenire presso il Teatro Antico. A introdurre il film sarà uno degli interpreti, l'attore Taylor John Smith.

Cosa racconterà Warfare

Una scena di Warfare

Al centro della storia troviamo un gruppo di Navy SEAL americani che si ritrovano a lottare per la sopravvivenza mentre sono in territorio nemico. Warfare - Tempo di guerra seguirà gli eventi in tempo reale basandosi sui ricordi delle persone che li hanno vissuti. Il film è basato, infatti, sulle testimonianze di un gruppo uomini dei corpi speciali della marina americana, tra cui lo stesso Mendona, coinvolti nell'invasione dell'Iraq.

Nel cast del film, che si preannuncia ricco di tensione e momenti emozionanti, troviamo D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, la star di Heartstopper Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Adain Bradley, Noah Centineo, Evan Holtzman, Henrique Zaga, Joseph Quinn, che a breve ritroveremo nei panni di Torcia Umana ne I Fantastici 4: Gli Inizi, e Charles Melton.

La sinossi

Un plotone di Navy SEAL si insedia nella casa di una famiglia irachena, utilizzandola come base per monitorare i movimenti dei ribelli. In breve tempo, la missione si tramuta in una operazione di salvataggio.

Prodotto da A24, scritto e diretto da Alex Garland con Ray Mendoza (consulente militare per Civil War e Jurassic World), Warfare - Tempo di guerra arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2025 con I Wonder Pictures.