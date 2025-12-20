Warfare - Tempo di guerra: il 4K che immerge nella guerra e un audio che non dimenticherete

L'edizione 4K UHD targata Eagle del film di Alex Garland e Ray Mendoza che riproduce la guerra in modo crudo e viscerale, è fantastica sul piano video ma addirittura stellare per quanto riguarda l'audio.

Riprodurre la guerra nella sua realtà più cruda e viscerale, con una violenza senza fronzoli, immergendosi fra polvere, sangue, pallottole ed esplosioni. Era questa la volontà che ha ispirato Alex Garland e Ray Mendoza nella realizzazione di Warfare - Tempo di guerra per raccontare quanto successo in una missione a Ramadi nell'Iraq del 2006, basandosi proprio sulle esperienze di vita reali dello stesso NAVY SEAL Ray Mendoza. E gli intenti del film sono pienamente rispettati, non solo attraverso immagini estremamente realistiche, ma anche con un sonoro spaziale che davvero porta nel salotto di casa i rumori della guerra.

I soldati si preparano alla battaglia

Tutto materiale potenzialmente esplosivo per l'homevideo, che ora si può finalmente apprezzare grazie all'uscita dell'edizione 4K UHD targata Eagle Pictures, che si avvale dunque del massimo formato video e rende giustizia alle atmosfere febbrili e angoscianti vissute dal plotone americano in quella terribile avventura irachena di quasi 20 anni fa. Perché vi assicuriamo che la narrazione brutale e diretta del film viene esaltata da un dischetto qualitativamente eccezionale, con una nota di merito particolare per un audio indimenticabile, anche se forse ci si aspettava qualcosa in più dagli extra.

Il video 4K dentro la guerra fra sudore, sangue, sporco e polvere

L'edizione 4K UHD di Warfare - Tempo di guerra

Partiamo dunque dalle immagini per dire che il video 4K UHD di Warfare - Tempo di guerra è mozzafiato per la capacità di riprodurre lo scenario ristretto in cui si svolge la vicenda con una marea di dettagli e con una tenuta del quadro esemplare. Negli interni, anche in condizioni di scarsa luminosità, i primi piani sofferti tra sporco, sudore e sangue sono granitici come del resto i particolari dell'equipaggiamento dei soldati. Grazie al Dolby Vision la gestione delle ombre e degli spazi bui è veramente esemplare, perché anche in queste circostanze piuttosto ostiche si può apprezzare una spiccata profondità di campo.

Uno dei momenti più drammatici di Warfare - Tempo di guerra

Superbamente riprodotte anche le luci provocate dagli scoppi e dalle esplosioni a squarciare una tavolozza cromatica altrimenti sobria come il paesaggio, ma anche la densa polvere e il fumo seguenti a questi momenti non lasciano campo a sbavature grazie a un compressione sempre ben gestita. Negli esterni il croma resta tenue ma il livello di dettaglio su case, terreno, detriti e mezzi è sempre altissimo, e anche quelli notturni mantengono sempre una sensazione di nitidezza davvero apprezzabile.

Jet, esplosioni, sparatorie e non solo: un audio che non dimenticherete

L'attesa snervante della battaglia

Ma il pezzo forte dell'edizione è sicuramente l'audio, con le tracce in DTS HD Master Audio 5.1 italiana e inglese che esaltano il lavoro svolto sul suono (senza colonna sonora per rendere più realistico il tutto) e sono semplicemente pazzesche per spettacolarità, intensità, potenza e capacità di far sentire lo spettatore nel cuore della battaglia. A colpire è innanzitutto la potenza delle esplosioni di granata e ordigni, o del boato del passaggio ravvicinato dei jet o anche delle sparatorie. Il sound design mentre la battaglia infuria è infatti curato nei minimi particolari e coinvolge con enorme energia e grande precisione tutti i diffusori, per non parlare delle bordate del sub che rimbombano nel salotto.

Una scena di Warfare - Tempo di guerra

La resa della dimostrazione di forza col passaggio dei jet ad altezza delle abitazioni, sprigiona una potenza devastante. Ma a stupire è anche tutto il resto: dalle comunicazioni radio alle urla dei soldati colpiti, dagli spari lontani agli effetti dell'udito ovattato dei protagonisti dopo le esplosioni, dai semplici dialoghi fra i soldati nell'abitazione ai rumori ambientali, tutto è riprodotto in maniera eccellente con un'esuberanza dell'asse laterale e dei diffusori posteriori che difficilmente abbiamo riscontrato in precedenza per pulizia del suono, direzionalità chirurgica degli elementi e aggressività del mix. Davvero un audio che non dimenticherete.

Gli extra: solo una ventina di minuti di interviste a cast e registi

Pronto a entrare in azione

Come detto, visto il tipo di film, per quanto concerne gli extra ci si attendeva qualcosa di più sfizioso tipo un making of o un dietro le quinte durante le riprese del film che sarebbe stato interessante e curioso. Qualcosa in effetti si intravede ma solamente nei titoli di coda, mentre nella sezione dei contenuti speciali, presente solamente sul blu-ray, bisogna invece accontentarsi solo di una serie di interviste. Delle quali prima sono protagonisti parecchi dei membri principali del cast, per un totale di 13 minuti e mezzo, e poi invece i due registi Alex Garland e Ray Mendoza, che rispondono alle domande per circa 8 minuti.