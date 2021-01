WandaVision esplorerà il passato di Wanda con Quicksilver

La showrunner di WandaVision Jac Schaeffer ha anticipato che la serie Disney+ affronterà il passato di Wanda Maximoff insieme al fratello Pietro, alias Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) e naturalmente anche la sua morte. È solo questione di tempo.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Parlando con TheWrap, Jac Schaeffer ha spiegato che WandaVision fornisce l'opportunità di scavare nel passato di Wanda e Visione affrontando le loro origini, compreso il passato di Wanda col gemello Quicksilver.

"Lo show parla di Wanda e Visione ed è un'opportunità per approfondire chi sono" spiega Jac Schaeffer. "Questo ha a che fare con la loro origine. Siamo tutti un prodotto delle nostre esperienze, dei nostri traumi e delle nostre relazioni. E così esploreremo tutti quei dettagli del loro passato mentre proseguiremo il racconto".

WandaVision: perché è una serie che (forse) non ci meritiamo

Jac Schaeffer ha inoltre espresso entusiasmo per la possibilità di scrivere per Marvel utilizzando il ricchissimo materiale originale proveniente dai fumetti:

"Una delle cose davvero divertenti del lavoro in Marvel è la quantità di fumetti a nostra disposizione. Abbiamo raccoglitori su raccoglitori su raccoglitori che contengono queste straordinarie opere d'arte. E sono un'enorme fonte di ispirazione. Non posso essere specifica sulle fonti e sulla direzione in cui stiamo andando, ma credo che i fan possano scovare le trame nell'arco di tutta la serie".

Qui trovate la recensione di WandaVision; i primi tre episodi dello show sono disponibili su Disney+.