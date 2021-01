WandaVision: Tom Hiddleston “accusa” Paul Bettany di averlo copiato (VIDEO)

Tom Hiddleston si è imbucato a un evento virtuale legato al lancio di WandaVision per prendere in giro Paul Bettany: ecco il video.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Tom Hiddleston si è imbucato a un evento virtuale legato al lancio di WandaVision per prendere in giro Paul Bettany. Nel corso del collegamento con Bettany ed Elizabeth Olsen, protagonisti della prima produzione seriale dei Marvel Studios, erano ammesse le domande del pubblico, e la prima è arrivata da un tale "Tom H." in Inghilterra. Hiddleston, per la gioia dei partecipanti (erano presenti anche le attrici Teyonah Parris e Kathryn Hahn), si è rivolto direttamente a Bettany: "L'ultima volta che abbiamo visto Visione, in Infinity War, non era più vivo, e adesso è tornato. Non ti sembra una cosa più da Loki?". Bettany, stando al gioco, ha risposto con un sorriso: "Hai ragione, Tom, ti sto rubando la scena, scusami." Potete vedere qui sotto il momento in cui c'è Hiddleston, condiviso su Twitter dall'account ufficiale dei Marvel Studios:

Thor: The Dark World, Chris Hemsworth col fratello Tom Hiddleston

Uno dei grandi misteri di WandaVision, disponibile su Disney+ a cadenza settimanale, riguarda proprio il ritorno in scena di Visione, ucciso da Thanos alla fine di Avengers: Infinity War. Nel medesimo film è morto anche Loki, che aveva precedentemente simulato il proprio decesso un paio di volte, solo che in questa occasione la sua dipartita era vera e permanente (dopo averlo strangolato Thanos dice "Niente resurrezioni questa volta"). O almeno fino all'uscita di Avengers: Endgame, dove un errore di Tony Stark, tornato indietro nel tempo insieme ai colleghi per recuperare le Gemme dell'Infinito e annullare le azioni di Thanos, consente al Loki del 2012 di fuggire con il Tesseract, creando una realtà parallela.

Tale realtà sarà al centro di Loki, che debutterà sulla piattaforma della Disney a maggio e vanterà il ritorno di Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno, costretto a lavorare per la Time Variance Authority, organizzazione che monitora le varie linee temporali. Stando al produttore Kevin Feige, gli eventi di entrambi gli show saranno in parte legati a quelli del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.