WandaVision: nel nuovo teaser della serie Marvel appare anche Emma Caulfield

Un nuovo teaser di WandaVision mostra delle sequenze inedite della serie in cui appare anche l'attrice Emma Caulfield.

WandaVision ha un nuovo teaser in attesa del debutto previsto nella giornata di domani e nel video appare anche Emma Caulfield.

Nel breve filmato viene proposto un assaggio del progetto, tratto dai fumetti Marvel prodotto per Disney+, che sarà ricco di legami con le sitcom più popolari di sempre ed easter egg del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast di WandaVision ci sarà anche l'attrice Emma Caulfield che viene mostrata nel teaser mentre si occupa di un roseto, alimentando le ipotesi che si tratti di una vicina dei due protagonisti.

L'ex interprete di Anya in Buffy - L'ammazzavampiri ha confermato la sua presenza su Instagram dichiarando: "Sono elettrizzata nel poter finalmente annunciare che sono parte di questo fantastico cast! Sto mantenendo il segreto ormai da un po' e non sono brava nel non lasciarmi sfuggire nulla".

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.