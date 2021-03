WandaVision: la showrunner parla delle teorie dei fan sugli X-Men

Jac Schaeffer, la showrunner di WandaVision, ha commentato le teorie dei fan sugli X-Men e sul ruolo di Evan Peters nella miniserie. Questo è accaduto durante una conversazione con Variety alla quale lei ha preso parte insieme alla protagonista Elizabeth Olsen.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

A domanda diretta sulla teoria che ha accompagnato l'apparizione di Peters nello show - ossia che fosse il Quicksilver dell'universo cinematografico degli X-Men, dato che nella Fase Quattro si parlerà anche del Multiverso - Schaeffer ha risposto così: "Non me lo sarei mai aspettato... Non so, forse Mary Livanos [la produttrice principale della miniserie, n.d.r] o Kevin Feige ti diranno che è sempre così, ma io pensavo che quelle teorie fossero folli. Anche perché non è di mia competenza. Ho la fortuna di sapere un po' quello che accade negli altri progetti, e di poter partecipare alle conversazioni. So un po' di quello che sta facendo Lizzie. Quello che mi state chiedendo voi è molto più grande."

WandaVision: perché le teorie dei fan erano per lo più prive di senso

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

Anche Elizabeth Olsen è intervenuta sulla questione, spiegando che WandaVision è stato girato un po' a parte, per quanto riguarda i piani più generali della Marvel: "Durante le riprese non ero al corrente del Multiverso e non mi aspettavo che fosse una cosa del genere, per me era solo un modo simpatico per far tornare Pietro. Il piano più preciso l'ho capito quando ho iniziato a girare Doctor Strange in the Multiverse of Madness."

L'attrice è attualmente sul set londinese dell'atteso sequel, che uscirà nel 2022, e ha chiarito di non avere ricevuto indicazioni precise sul suo ruolo nel film prima di aver sostanzialmente finito le riprese della miniserie. E a tal proposito, l'interprete di Wanda Maximoff ha chiarito un dettaglio legato al post-credits: "Non ho ancora visto la versione definitiva del finale, e ci sono varie versioni di quelle scene aggiuntive nei progetti Marvel. Quindi è buono a sapersi che sente le voci dei gemelli, perché ci sono state diverse discussioni sulla scelta di includere o meno quel particolare."