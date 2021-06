WandaVision: Marvel ha alterato la scena post-credits dell'ultimo episodio

Sembra che l'ultimo episodio dedicato alle avventure di Wanda Maximoff e Visione in WandaVision possa essere stato modificato con un'aggiunta molto strana nella scena dopo i titoli di coda.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

A rendersi conto della modifica sarebbe stato l'utente Reddit NotCoolGuy che ha postato un video della scena post-credits del finale di WandaVision in cui si intravede una silhouette nella parte alta a sinistra dello schermo. Nonostante la serie Disney+ si sia conclusa a marzo, sembra che Disney e Marvel abbiamo fatto delle modifiche "postume" nella prima serie tv del Marvel Universe approdata sulla piattaforma streaming.

Anche se in un primo tempo si era pensato a una modifica creata dai fan, il sito Murphy's Multiverse ha confermato che quella su Reddit è davvero la nuova versione della scena post-credits di WandaVision che è ora disponibile su Disney+. Inoltre, sono state apportate modifiche allo sfondo della scena oltre a credits.

L'identità della misteriosa figura non è stata rivelata. Tuttavia, sembra probabile che potrebbe trattarsi del personaggio di Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, poiché Scarlet Witch apparirà nella seconda avventura dedicata allo Stregone Supremo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Per approfondire, potete leggere le nostre conclusioni sul significato dek finale di WandaVision.