WandaVision: Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn nel cast

WandaVision, la serie prodotta per Disney+, avrà nel suo cast anche Kat Dennings e Kathryn Hahn, come svelato durante un panel organizzato in occasione del D23 Expo.

Kevin Feige, a capo di Marvel Studios, ha annunciato ufficialmente che tra gli interpreti dello show WandaVision con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany ci saranno anche Kat Dennings e Randall Park.

L'attrice ha interpretato Darcy Lewis nei film dedicati alle avventure di Thor in cui il suo personaggio lavora per lo scienziato Erik Selvig e la sua collega Jane Foster.

Park è stato invece Jimmy Woo, un ex agente di S.H.I.E.L.D. e responsabile della libertà vigilata di Scott Lang, ovvero Ant-Man.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà poi quello di Kathryn Hahn, a cui è stato affidato un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

WandaVision debutterà in streaming su Disney+ nel 2021 e sarà diretto da Matt Shakman, mentre la sceneggiatura è firmata da Jac Schaeffer. Le puntate saranno poi legate al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del cinecomic con protagonista l'attore Benedict Cumberbatch.