Wandavision: nuovo sguardo ai protagonisti sulla cover di Entertainment Weekly

I fan della Marvel non vedono l'ora di poter vedere WandaVision, la nuova serie dedicata ai personaggi di Wanda Maximoff e Visione che questa settimana vediamo sulla copertina di Entertainment Weekly in una nuova inedita immagine.

La prima serie dei Marvel Studios che sarà disponibile su Disney + dovrebbe essere presentata in anteprima nei prossimi mesi, ma intanto lunedì Entertainment Weekly ha debuttato con una nuova cover in cui vediamo i due protagonisti di WandaVision abbracciati e sorridenti. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) sono infatti insieme nei loro abiti anni '50, con un effetto glitch in bianco e nero.

La serie WandaVision è uno spinoff del Marvel Cinematic Universe che racconta le avventure e la relazione sentimentale di Scarlet Witch/Wanda Maximoff e Visione. Molto probabile che lo show esplori delle realtà alternative, come suggerito dal trailer diffuso qualche mese fa.

Nel cast della serie ci saranno i già citati Elizabeth Olsen e Paul Bettany, protagonisti indiscussi della trama, insieme a Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park e Teyonah Parris.