WandaVision: “Il finale sarà emotivamente potente”, assicura la showrunner

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena

Jac Schaeffer, la showrunner di WandaVision, ha anticipato cosa possiamo aspettarci dal finale della miniserie. Intervistata dal sito io9, ha commentato la componente emotiva dello show, legata ai traumi di Wanda Maximoff, e a come questi avranno un impatto sul finale e sui prossimi film del Marvel Cinematic Universe: "La mia priorità era la serie. È bello vedere questi personaggi riapparire altrove, ma io volevo far sì che la serie fosse una storia completa, con una vera catarsi emotiva per il pubblico." Quanto ad eventuali ripercussioni su eventi futuri, come la già annunciata presenza di Wanda nel prossimo film dedicato a Doctor Strange, Schaeffer ha risposto così: "Mi dispiace, non posso commentare al riguardo. Ma se segui il franchise da abbastanza tempo, sai che nulla finisce nel dimenticatoio."

Debra Jo Rupp su WandaVision: "È una serie Marvel: tutto è possibile! Assolutamente tutto"

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Mancano quattro episodi alla conclusione di WandaVision, che giungerà a termine su Disney+ il 5 marzo. Due settimane dopo, il 19 marzo, inizierà The Falcon and the Winter Soldier, mentre a maggio toccherà a Loki. Nel corso del 2021 vedremo sulla piattaforma anche Ms. Marvel e Hawkeye, con l'aggiunta della prima stagione della serie animata Marvel's What If...?, che esplora esiti alternativi di eventi importanti della Infinity Saga.

Wanda Maximoff ritornerà nel 2022 al fianco di Stephen Strange nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mentre Monica Rambeau, introdotta poche settimane fa nella sua versione adulta, sarà presente in Captain Marvel 2, anch'esso previsto per il prossimo anno. Tutto questo fa parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, nel corso della quale rivedremo anche Thor, i Guardiani della Galassia, Spider-Man, Ant-Man, il mondo di Wakanda, Nick Fury, gli Skrull e War Machine. Assisteremo anche agli esordi di Shang-Chi, Moon Knight, She-Hulk e gli Eterni, senza dimenticare il debutto nel MCU dei Fantastici Quattro, precedentemente in mano alla 20th Century Fox.