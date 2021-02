WandaVision, l'episodio finale sarà il più lungo della serie?

Sembrerebbe proprio che la propria settimana passeremo più tempo con Wanda, Visione, e tutti gli altri personaggi di WandaVision. Come d'altronde c'era da aspettarsi, il series finale dovrebbe avere una durata maggiore rispetto ai precedenti episodi.

A riportarlo è lo stesso account di Reddit che nelle scorse settimane ha segnalato (correttamente) la lunghezza degli ultimi episodi di WandaVision.

Nel post, che contiene anche qualche altra piccola informazione sull'episodio - come l'annunciata battaglia finale che vedrà anche la presenza del cattivo dello show -, viene infatti riportata una durata di 50 minuti inclusi i credits, ovvero 3 minuti in più rispetto all'episodio di questa settimana, dove il timer si fermava al minuto 47.

In questo modo, come fa notare Comicbook, si arriverà a 5 ore e 49 minuti di conuti per WandaVision, ovvero 11 minuti in meno delle 6 ore promesse per WandaVision (lo show era stato più volte descritto, anche dagli attori, come un film Marvel da 6 ore).

Nell'ultimo episodio abbiamo avuto dei chiarimenti su come si è giunti a Westview, e abbiamo ripercorso il passato dei suoi protagonisti, oltre all'aver assistito a delle rivelazioni di un certo peso. Cosa accadrà invece nel series finale? Come pensate che si concluderà la serie?