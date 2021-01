WandaVision: Disney+ svela un nuovo spot, il tema musicale e il numero di episodi dello show

Un nuovo spot di WandaVision lanciato da Disney+ ci permette di ascoltare quello che sarà uno dei temi musicali principali della serie, disney ha annunciato inoltre il numero di episodi che andranno a comporre la prima stagione: saranno in tutto 9.

Lo spot della durata di un minuto, intitolato 'New Era', offre un nuovo sguardo sulla vita domestica della coppia formata da Wanbda Maximoff, alias SCarlet Witch, e Visione includendo alcuni indizi sui loro gemelli e sullo SWORD. Il promo introduce, inoltre, quello che presumibilmente sarà uno dei temi principali dello show creato dal duo di Frozen Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. La score di WandaVision è invece composta da Christoph Beck.

WandaVision sarà composta, dunque, di nove episodi e non si 6, come preventivato all'inizio. Lo show avrà la sua premiere su Disney+ il 15 gennaio e proseguirà poco prima dell'esordio su Disney+ di The Falcon and the Winter Soldier, il cui debutto è fissato per il 19 marzo.

Nel comunicato diffuso da Marvel si legge: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la score e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Il primo dei nove episodi di WandaVision approderà su Disney+ il 15 gennaio 2021.