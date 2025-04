Walter Emanuel Jones: "Io Black Ranger? Non è stato un errore, ma una pietra miliare della TV"

Per Walter Emanuel Jones, vestire i panni del Black Ranger nel mega franchise dei Power Rangers è stato un vero e proprio onore. L'attore ha risposto alle dichiarazioni dello scrittore di Mighty Morphin Power Rangers, Tony Oliver, che ha recentemente espresso il suo rammarico per la scelta stereotipata di attori neri e asiatici per interpretare i ruoli di Black Ranger e Yellow Ranger, ovvero Jones nel ruolo di Zack Taylor/Black Ranger e la compianta Thuy Trang nel ruolo di Trini Kwan/Yellow Ranger.

Condividendo su Instagram gli screenshot di tutti i titoli dei commenti di Oliver, Jones ha contestato l'idea che si tratti di un film culturalmente insensibile e ha chiarito che lo considera una pietra miliare della sua epoca.

Le parole di Jones sulla scelta dei Power Ranger

Power Rangers - un'immagine promo dal film

"Mentre alcuni scelgono di cercare il negativo, io ho sempre creduto nel concentrarmi sul positivo", ha scritto Jones. "Capisco l'impulso di affrontare ciò che potrebbe essere visto come un'insensibilità culturale, ma definirlo un "errore" significherebbe ignorare l'impatto che ha avuto su innumerevoli persone in tutto il mondo che hanno trovato ispirazione e rappresentazione nel primo supereroe nero della TV - trasformandosi in nientemeno che il Black Power Ranger! Non è stato un errore, è stata una pietra miliare. È stato un onore".

Jones ha debuttato come Black Ranger in Mighty Morphin Power Rangers di Fox Kids nel 1993 ed è apparso in tutte e due le stagioni. Di recente ha ripreso il ruolo insieme ai suoi colleghi originali, tra cui Amy Jo Johnson e David Yost, nello speciale di Netflix per il 30° anniversario di Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always.

Oliver e altri creativi hanno ripensato alla realizzazione dello show e al casting nell'episodio dedicato ai Power Rangers della nuova docuserie di Investigation Discovery, Hollywood Demons.

"Nessuno di noi pensa agli stereotipi", ha detto Oliver, ex capo sceneggiatore del programma, a proposito del casting di Jones e Trang, aggiungendo che è stato il suo assistente a fargli notare la natura potenzialmente problematica della scelta durante una riunione. "È stato un errore".

Lo stesso Jones ha recentemente affrontato l'argomento durante un'apparizione al podcast Toon'd In! di Jim Cummings il mese scorso. "Il fatto che io sia vestito di nero non mi ha mai disturbato", ha detto Jones, aggiungendo che era stato proposto anche per i costumi blu e rossi, ma che i personaggi non gli si addicevano del tutto. "Il nero era quello che volevo indossare".

Ha anche fatto eco a una chicca condivisa da Oliver nella docuserie, ovvero che l'attrice latina Audri Dubois era stata scritturata per il ruolo di Yellow Ranger nell'episodio pilota, ma ha lasciato lo show a causa di una disputa sulla retribuzione.