Wallace & Gromit: Aardman Animations annuncia un nuovo film

Wallace & Gromit ritorneranno sugli schermi con un nuovo film, in arrivo tra poco più di un anno su BBC e Netflix.

Aardman Animations ha annunciato il nuovo progetto in occasione del trentesimo anniversario di The Wrong Trousers, che ha debuttato nel 1993.

Il prossimo lungometraggio animato di Wallace & Gromit sarà il primo ad arrivare nelle sale dal 2008.

Nick Park, uno dei co-fondatori di Aardman, ha dichiarato: "Avere delle storie totalmente nuove di Wallace & Gromit su cui stiamo lavorando mentre festeggiamo l'anniversario di un momento così importante nella storia dei personaggi è davvero eccitante. Wallace & Gromit: The Wrong Trousers è stato un film speciale per tutti noi tra le fila di Aardman. Il fatto che oggi continui a trovare nuovi fan, e che possiamo proporre a quei fan più avventure e più invenzioni, più contrattempi e più problemi che Gromit dovrà risolvere, è meraviglioso".

Il successo del brand Wallace & Gromit ha portato agli spinoff dedicati a Shaun la pecora e ad altri film, tra cui quello natalizio che ha debuttato nel 2021.