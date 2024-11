Wallace & Gromit combattono contro uno gnomo malvagio nel trailer di Vengeance Most Fowl

Netflix ha finalmente condiviso il trailer ufficiale di Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl.

Netflix ha finalmente condiviso il trailer ufficiale di Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, il nuovo capitolo del franchise animato in stop-motion di Aardman Animations, dopo quasi due decenni dall'uscita de La maledizione del coniglio mannaro . Il film sarà disponibile in streaming a partire dal 3 gennaio 2025.

Potete guardare il trailer di Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl qui sotto.



Cosa succede in Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl?

Il video mostra il ritorno dell'iconico duo insieme alla loro nemesi, Feathers McGraw, che ha escogitato un piano di vendetta contro di loro. Il trailer mostra Wallace che inventa uno gnomo robot intelligente, di cui Gromit non è entusiasta. Dopo che Feathers McGraw ha hackerato il sistema dello gnomo, il malvagio robot porta scompiglio in tutta la città.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl è diretto da Nick Park e Merlin Crossingham da una sceneggiatura scritta da Mark Burton, basata sulla sua storia scritta con Park. Il film è interpretato da Ben Whitehead nel ruolo di Wallace, Peter Kay nel ruolo dell'ispettore capo Albert Mackintosh, Reece Shearsmith nel ruolo di Norbot e altri ancora. Il film è prodotto esecutivamente da Park, Burton, Sarah Cox, Peter Lord e Carla Shelley, mentre Richard Beek sarà il produttore.

La sinossi recita: "Nel nuovo capitolo della storia dei personaggi creati dalla Aardman, Gromit è preoccupato perché Wallace (Ben Whitehead) sta diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni, in particolare dopo che crea uno gnomo "smart", Norbot (Reece Shearsmith), che sembra agire in modo indipendente. Quando una figura vendicativa del passato ritorna in azione, toccherà a Gromit combattere contro delle forze sinistre e salvare il suo padrone".

Parlando di Norbot, i realizzatori avevano anticipato: "I nani da giardino sono stati da tempo una parte del mondo di Wallace e Gromit, ma questo non è un semplice ornamento. Norbot è lo gnomo definitivo, uno smart gnomo. Siamo così entusiasti di vedere Wallace mentre libera la sua ultima invenzione Norbot nel mondo. Tuttavia il suo povero Gromit potrebbe non essere così convinto che sia una buona idea...".