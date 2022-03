Walker: Katherine McNamara protagonista del prequel Walker: Independence

Katherine McNamara sarà la protagonista femminile di Walker: Independence, prequel della serie Walker ambientato nel 1800. L'attrice di Arrow interpreterà Abby Walker affiancando Matt Barr.

Walker: Independence, una storia sulle origini di Walker, è ambientata alla fine del 1800 e segue Abby Walker (Katherine McNamara), una ricca bostoniana il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins (Matt Barr), un adorabile canaglia in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, in Texas, dove incontrano residenti diversi ed eclettici in fuga dal loro passato travagliato che inseguono i loro sogni. La nostra ritrovata famiglia lotterà con il mondo che cambia intorno a loro, diventando essi stessi agenti del cambiamento in una città dove nulla è come sembra.

Originaria dell'alta società di Boston, Abby Walker è una donna tosta, che attraversa il paese con suo marito per costruirsi una nuova vita a Independence. Dopo che suo marito è stato ucciso da un ladro di cavalli nella notte, Abby si aggira addolorata tra i cespugli e, infine, arriva nella città di Independence. Prende il nome di "Walker" e inizia a costruire la sua forza (personale e finanziaria), perché sarà la prima Walker a entrare in guerra contro probabilità schiaccianti. La prima, ma non l'ultima...

Non è chiaro in che modo Abby Walker e Hoyt Rawlins, personaggi del 1800, siano legati all'odierna Abeline Walker (Molly Hagan) e ai suoi figli, Cordell Walker (Jared Padalecki) e Liam Walker (Keegan Allen), nonché al migliore amico di Cordell, Hoyt Rawlins, interpretato da Matt Barr nella serie originale in un arco narrativo ricorrente.