Walker, The Flash e Riverdale tra le 12 serie rinnovate da The CW

The CW ha annunciato il rinnovo di 12 delle sue serie e la lista comprende The Flash, Riverdale e il nuovo show Walker, con Jared Padalecki.

The CW ha rinnovato alcune delle sue serie in vista della prossima stagione tra cui il nuovo show Walker e alcuni dei progetti tratti dai fumetti della DC, tra cui The Flash e Batwoman.

Il network americano ha inoltre richiesto la realizzazione di cinque puntate aggiuntive della serie con star Jared Padalecki e di due di Superman & Lois, portandone così la prima stagione rispettivamente a quota 18 e 15 puntate.

A ottenere il rinnovo da parte di The CW sono state: All American, Charmed, In the Dark, Legacies e Roswell, New Mexico per una quarta stagione, Legends of Tomorrow che tornerà per il settimo anno sugli schermi, Batwoman e Nancy Drew che saliranno a quota tre cicli di puntate, The Flash che sale a otto stagioni, Dynasty che è stata rinnovata per una quinta e Riverdale che arriverà alla propria sesta stagione. Walker ha infine ottenuto il rinnovo per la sua seconda stagione.

Attualmente il destino di Kung Fu e The Republic of Sarah, che devono ancora debuttare sugli schermi americani, non è ancora stato deciso.

Mark Pedowitz, presidente dell'emittente, ha dichiarato che il rinnovo anticipato permetterà ai team al lavoro sugli show di delineare fin da ora le storie da raccontare e assumere lo staff necessario alla produzione. Il CEO di The CW ha inoltre aggiunto: "Siamo elettrizzati creativamente dalla direzione presa dai nostri primi nuovi show, Walker e Superman and Lois, e abbiamo voluto ordinare degli episodi aggiuntivi per completare le loro prime stagioni, e siamo particolarmente soddisfatti dall'enorme successo del lancio di Walker, che è andata in onda diventando la serie più vista a debuttare sui nostri schermi negli ultimi cinque anni".