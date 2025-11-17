Wake Up Dead Man: il detective Blanc di Daniel Craig torna in azione nel trailer

Bisognerà attendere il 12 dicembre per vedere su Netflix il film Wake Up Dead Man, il capitolo 3 del franchise Cena con delitto di cui è stato condiviso il primo trailer.

Il video permette così di avere qualche anticipazione riguardante il caso di cui si occuperà il detective Benoit Blanc, interpretato ancora una volta da Daniel Craig.

Cosa racconterà Wake up dead man

Al centro della trama ci sarà quello che accade dopo la morte di un leader religioso, Jefferson Wicks (Josh Brolin), morte per cui viene accusato l'ex pugile diventato prete Jud Duplenticy, interpretato da Josh O'Connor, recentemente protagonista anche di Mastermind.

Il regista Rian Johnson, parlando di Wake Up Dead Man - Knives Out, ha raccontato: "Ha una struttura più simile a un tradizionale mistero legato a un omicidio. Questo è il modo in cui funziona la maggior parte dei romanzi di Agatha Christie, in cui nel primo atto incontri tutti i sospettati, il protagonista, chi non è il detective. Poi avviene l'omicidio ed entra in scena il detective".

Ecco il trailer:

Gli interpreti di Wake up Dead Man

Nel film Daniel Craig sarà ancora una volta star del film e nel cast ci saranno inoltre Glenn Close, Josh O'Connor, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

Johnson, deludendo forse un po' i fan del franchise, ha rivelato recentemente che si concederà una pausa dalle indagini del detective interpretato da Craig, iniziate nel 2019.

Il filmmaker, pur confermando che collaborerà in futuro con Daniel in occasione di ulteriori progetti, sta infatti lavorando a un nuovo script e ha anticipato: "Sarà qualcosa di completamente diverso, qualcosa di originale".

Per scoprire cosa accadrà con il franchise di Knives out bisognerà quindi attendere, probabilmente dopo la distribuzione del terzo film.