Josh O'Connor è un ladro di opere d'arte nel trailer di Mastermind

Josh O'Connor è il protagonista di The Mastermind, il nuovo film diretto da Kelly Reichardt, che ne ha anche firmato la sceneggiatura.

Il trailer regala le prime scene tratte dal progetto che è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes prima della distribuzione nelle sale americane curata da Mubi dal 17 ottobre.

Cosa racconta Mastermind

Il video mostra Josh O'Connor nel ruolo di JB Mooney, un ladro d'arte il cui primo furto affronta dei problemi.

Nel trailer di Mastermind si vedono poi Alana Haim nel ruolo di Terri Mooney, John Magaro in quello di Fred, Bill Camp che sarà Bill Mooney, Gaby Hoffmann che interpreta Maude, e Hope Davis nei panni di Sarah Mooney.

Ecco il video:

La sinossi ufficiale anticipa che, nel 1970 circa, in un tranquillo angolo del Massachusetts, JB Mooney, un carpentiere disoccupato che è diventato un ladro d'arte, pianifica il suo primo grande colpo. Quando le cose non vanno come previsto, JB inizia a perdere il controllo della sua vita.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Sterling Thompson, Jasper Thompson, Eli Gelb, Cole Doman, Javion Allen, Matthew Maher, Rhenzy Feliz, D.J. Stroud.

Il team che ha realizzato Mastermind

Reichardt ha già realizzato film molto apprezzati come Night Moves, Certain Women e First Cow, di cui potete leggere la nostra recensione, con cui aveva collaborato proprio con Mubi.

La regista viene considerata da tempo una delle voci più influenti e significative del cinema indipendente e il nuovo progetto offrirà uno sguardo unico al genere dell'heist movie.

Nel team della produzione ci saranno Efe Cakarel, Zane Meyer, Jason Ropell, Sam Tischler, Neil Kopp, Vincent Savino, e Anish Savjani.

Il direttore della fotografia è Christopher Blauvelt, mentre Anthony Gasparro ha lavorato come production designer, e Rob Mazurek ha composto la colonna sonora.