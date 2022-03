Voltron diventa un film live-action scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber

La serie animata Voltron sarà alla base di un nuovo film live-action che verrà diretto da Rawson Marshall Thurber. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, ben sei studios stanno valutando l'ipotesi di acquistarne i diritti per la distribuzione.

Rawson Marshall Thurber si occuperà della sceneggiatura e della regia del film a cui sono interessati in particolare Universal, Amazon e Warner Bros. Netflix, invece, non sembra sia coinvolta nelle trattative nonostante abbia collaborato in passato con il filmmaker.

Thurber collaborerà allo script con Ellen Shanman, tra i produttori dovrebbero esserci Todd Liberman, David Hoberman e Bob Koplar.

Gli episodi della serie originale, che nel 2016 ha avuto un reboot prodotto da Netflix intitolato Voltron: Legendary Defender, avevano come protagonisti cinque giovani piloti che controllano un robot gigante dall'aspetto di un leone per combattere chi minaccia il loro pianeta.