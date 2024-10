Henry Cavill entra nel cast di Voltron, film live-action tratto dalla serie animata

Henry Cavill sarà il protagonista del film di Voltron, l'adattamento prodotto da Amazon MGM della popolare serie animata.

Lo studio ha ottenuto i diritti per lo sviluppo e la produzione del progetto nel 2022 e attualmente è in corso il casting.

I primi dettagli di Voltron

Rawson Marshall Thurber sarà il regista di Voltron, oltre a essere autore della sceneggiatura insieme a Ellen Shanman.

Per ora la trama non è stata rivelata e i fan dovranno attendere per scoprire i dettagli del ruolo affidato a Henry Cavill, ex star della serie The Witcher e, prossimamente, protagonista di Highlander, il ritorno sul grande schermo della saga che vede impegnato dietro la macchina da presa Chad Stahelski.

Cavill sarà uno dei protagonisti di Voltron

Nel cast di Voltron ci sarà anche Daniel Quinn-Toye, attore la cui presenza tra gli interpreti è stata annunciata una settimana fa.

Il film si basa sulla serie animata degli anni '80 con al centro un team di esploratori che pilotano un gigantesco super robot conosciuto come Voltron. Toei Animation ha realizzato le serie animate e il successo delle avventure portate sugli schermi ha dato vita a spinoff, fumetti, giocattoli e videogiochi.

Le riprese inizieranno in autunno in Australia ed è quindi possibile che nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi nomi degli attori scelti per l'epica avventura e anticipazioni sulla trama.

I prossimi progetti di Henry Cavill

L'ex star di The Witcher, oltre a Highlander, prossimamente dovrebbe essere coinvolto come protagonista e produttore dell'adattamento di Warhammer 40.000, ma i fan temono che il progetto non verrà mai realizzato. Nel dicembre 2023, Games Workshop ha infatti fissato un periodo di 12 mesi per collaborare con Amazon e concordare "le linee guida creative per i film e le serie televisive che saranno sviluppati dallo streamer", prevedendo inoltre che sia necessario un accordo tra le due società per procedere nelle fasi successive dello sviluppo.

Tra qualche mese si concluderà il periodo previsto e, attualmente, non sono ancora emersi aggiornamenti significativi sul tentativo di portare il gioco sugli schermi.