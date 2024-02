Volare: biglietti omaggio per vedere il film a Torino, Milano e Roma

Margherita Buy ha affrontato le a osue nevrosi e idiosincrasie trasformandole in arte in Volare, esordio da regista che racconta la fobia del suo alter ego, un'attrice appunto, che prova a combattere la paura di volare seguendo un corso per andare a trovare la figlia che si è trasferita negli Stati Uniti.

Distribuito da Fandango, Volare, uscirà nei cinema italiani il 22 febbraio. Nel cast anche Elena Sofia Ricci, Francesco Colella, Giulia Michelini e Pietro Ragusa. Dal 22 al 25 febbraio alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni nelle città di Torino, Milano e Roma grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione secondo le seguenti modalità.

Biglietti omaggio: dove e quando

Di seguito le città, le sale interessate e i giorni di validità della promozione.

ROMA

CINEMA ODEON giovedì 22 febbraio - 10 biglietti venerdì 23 febbraio - 10 biglietti sabato 24 febbraio - 10 biglietti domenica 25 febbraio - 10 biglietti

CINEMA GIULIO CESARE giovedì 22 febbraio - 10 biglietti venerdì 23 febbraio - 10 biglietti sabato 24 febbraio - 10 biglietti domenica 25 febbraio - 10 biglietti

CINEMA EURCINE giovedì 22 febbraio - 10 biglietti venerdì 23 febbraio - 10 biglietti sabato 24 febbraio - 10 biglietti domenica 25 febbraio - 10 biglietti

CINEMA IN TRASTEVERE giovedì 22 febbraio - 10 biglietti venerdì 23 febbraio - 10 biglietti sabato 24 febbraio - 10 biglietti domenica 25 febbraio - 10 biglietti

CINEMA LUX solo giovedì 22 febbraio - 10 biglietti

TORINO

CINEMA MASSIMO solo giovedì 22 febbraio - spettacolo delle 20,30 con il saluto in sala della regista Margherita Buy - 5 biglietti

MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA giovedì 22 febbraio - 10 biglietti venerdì 23 febbraio - 10 biglietti sabato 24 febbraio - 10 biglietti domenica 25 febbraio - 10 biglietti

Come richiedere i biglietti omaggio

I biglietti saranno assegnati fino a esaurimento e dovranno essere richiesti inviando entro e non oltre il 22 febbraio una email a info@blublunetwork.com citando Movieplayer. Attenzione: non saranno prese in considerazione le email che non lo riporteranno e riceveranno risposta alla email di richiesta solo coloro a cui verranno concessi i biglietti.

La sinossi di Volare

La paura di volare, così irrazionale e umana, attanaglia AnnaBì, un'attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale se salisse su quel maledetto aereo per la Corea. Ma solo l'idea di volare per fare un casting o per le riprese l'ha sempre frenata. Adesso che sua figlia sta per trasferirsi in California per studiare, AnnaBì è alla ricerca di una soluzione e decide di iscriversi a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare e dove trova altre persone come lei terrorizzate al solo pensiero. Riuscirà con questi improbabili compagni di avventura a superare la sua fobia per il volo?