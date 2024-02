Volare, Margherita Buy e un film contro la paura (di vivere)

Paura di prendere l'aereo? Nessun problema: ITA Airways mette a disposizione un corso - che si chiama Voglia di Volare - rivolto a tutti coloro che hanno l'ansia di salire a bordo di un aeroplano. Da questo spunto, l'intuizione di Margherita Buy che per il suo esordio alla regia sceglie le note umoristiche di un film che parla sì di paura, ma anche e soprattutto di coraggio. Quel coraggio che arriva dall'esperienza, e dalla voglia di affrontare i timori con la forza dell'umorismo. Ecco allora Volare (titolo emblematico!), che dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma (ve lo avevamo già raccontato nella nostra recensione), arriva in sala il 22 febbraio. La storia? Scritta dalla stessa Margherita Buy, insieme a Doriana Leondeff e Antonio Leotti, racconta di AnnaBì, attrice di talento che ha il rifiuto di prendere l'aereo. Questo, va da sé, le preclude innumerevoli possibilità lavorative. Ma quando sua figlia entra all'Università in America, si trova costretta ad affrontare la paura del volo. Per superarla, decide (tra le altre cose) di frequentare il corso in questione, preparandosi al meglio per l'atteso decollo.

Volare: Margherita Buy sul set

E sì, se ve lo state chiedendo, e anche voi siete dei fifoni quando si parla di varcare un gate, per due giorni al mese, ITA Airways organizza un tutorial specializzato, lo stesso a cui partecipa Margherita Buy in Volare. "Avere paura dell'aereo, equivale ad avere paura di affidarsi a qualcuno. E a me piace avere il controllo", spiega la regista (e attrice), durante il nostro incontro, organizzato proprio in una sala dell'ITA Airways Flight Center, nel complesso dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, dove viene tenuto il corso Voglia di Volare. "Perché Volare? Perché dovevo accettare le mie fragilità, scherzando con le ansie, facendole diventare meno dolorose. Tra l'altro, è stato liberatorio scherzare sull'argomento. Ecco, bisogna parlare delle nostre paure. Farsi aiutare dagli altri, ed eventualmente accettarle", continua la Buy.

Volare e un corso contro la paura di prendere l'aereo

Insomma, Volare è il film perfetto sia per chi ha la passione dell'alta quota, sia per chi, invece, proprio non riesce ad accettare di star seduto in mezzo alle nuvole. Incuriositi, tanto dal film, quanto dalla suggestiva location che ha ospitato le interviste, abbiamo incontrato anche Ilaria Petrini, responsabile del corso Voglia di Volare di ITA Airways. "Il corso è aperto a tutti", spiega. "Sono due corsi al mese, sia a Fiumicino che a Milano Linate. Affrontiamo la tematica da diversi punti di vista, ma non abbiamo la presunzione di approcciarci al fattore psicologico, anche se abbiamo una psicoterapeuta che lavora con noi. Ragioniamo in base alla paura delle persone che hanno verso il volo. Proviamo a sciogliere i nodi, e il Comandante ascolta i bisogni dei partecipanti. Successivamente, per due ore, le persone sperimentano il simulatore, tra atterraggio, decollo o turbolenze. Andiamo a lavorare su quella che poi è la professionalità dell'addetto di volo. Il giorno successivo al corso teorico, il gruppo e lo staff si imbarcano per un volo di linea, tra Roma e Linate. In quel caso, il Comandante fa la narrazione del volo, accompagnando i partecipanti". A proposito, se siete curiosi di sapere qual è il momento più 'pericoloso', semplicemente: "Non esistono momenti pericolosi, ma impegnativi".

Volare, la recensione: quando Margherita Buy dirige e prende in giro... Margherita Buy

Tra ansia e paura, un film per sentirsi più leggeri

Volare: una scena del film

Nel cast di Volare, troviamo anche Anna Bonaiuto e Francesco Colella, oltre a Giulia Michelini, Euridice Axen e Caterina De Angelis, la figlia della Buy. Le abbiamo incontrate, chiedendo loro come reagiscono alla perdita del controllo. "Ho paura dell'aereo, e ho anche una componente claustrofobica. Però cerco di controllare anche la paura. Non è semplice, perché non si può perdere di vista la vita. Ecco, insieme a Margherita abbiamo affrontato le nostre paure. È una grande attrice, ma anche una grande donna", ci dice Euridice Axen.

"Prima di affrontare le paure, bisogna capire se parliamo di ansia o di paura stessa. L'unico modo che abbiamo per superare una fobia, è esternare i propri sentimenti, cercando conforto negli altri. In Volare, conoscere bene la fisica che circonda l'aereo può placare l'ansia. Poi, dico che con i voli sono sempre stata sfortunata. Ricordo ancora un terribile atterraggio in Grecia", confida invece Caterina De Angelis. In Volare si parla anche del ruolo dell'attrice. E chiediamo a Giulia Michelini cosa cambierebbe "Vorrei e mi piacerebbe ci fosse più spazio per l'universo femminile, raccontato con verità. Senza stereotipi".