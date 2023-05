Vivien Lyra Blair, star di Obi-Wan Kenobi, nel cast di Goodrich, commedia con Michael Keaton e Mila Kunis

Vivien Lyra Blair, che ha ottenuto la popolarità internazionale grazie alla serie Obi-Wan Kenobi, sarà una delle protagoniste della commedia Goodrich, con star Mila Kunis e Michael Keaton.

La giovane attrice sembra abbia già concluso le riprese delle sue scene.

La trama di Goodrich

Nel film Goodrich Vivien Lyra Blair avrà la parte di Billie, la figlia "intelligente, osservatrice, diretta e divertente", che ha nove anni, del commerciante d'arte Andy Goodrich (Michael Keaton). La bambina è la figlia avuta dall'uomo dalla sua seconda moglie.

Obi-Wan Kenobi: quale sarà il futuro della serie?

Le riprese sono in corso a Los Angeles, dove si svolge la storia.

Nel film si segue Goodrich, un uomo la cui vita scivola nel caos quando la sua nuova moglie lo lascia ed entra in un programma di rehab della durata di 90 giorni, minacciandolo inoltre di volere il divorzio. Andy si occupa dei gemelli, che hanno nove anni, ritrovandosi alle prese con il mondo dei genitori a cui non era preparato. Mentre la sua carriera sta per andare a pezzi, Andy deve chiedere l'aiuto della figlia, adulta e incinta, Grace (Mila Kunis), per diventare il padre che la giovane non ha mai avuto.

La regia è di Hallie Meyers-Shyer (Home Again), che ha firmato anche la sceneggiatura. Il cast è completato da Andie MacDowell, Carmen Ejogo, Kevin Pollak, Michael Urie, Laura Benanti, Danny Deferrari, e Poorna Jagannathan.