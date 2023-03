Michael Keaton e Mila Kunis saranno padre e figlia nella commedia Goodrich

I due attori appariranno per la prima volta insieme in questa commedia scritta e diretta da Hallie Meyers-Shyer.

Come riportato da Deadline, Michael Keaton e Mila Kunis saranno i protagonisti di una nuova commedia intitolata Goodrich.

Ambientato nella Los Angeles contemporanea durante le vacanze natalizie, il film, le cui riprese sono previste per il mese prossimo, racconta la storia del mercante d'arte Andy Goodrich (Keaton), un uomo la cui vita viene sconvolta quando la sua seconda moglie, più giovane, lo lascia ed entra in un programma di disintossicazione di 90 giorni, minacciando anche il divorzio. Goodrich prende in carico i loro due gemelli di nove anni, il che lo proietta nel mondo della paternità di oggi, ambito in cui è profondamente impreparato. Con la carriera in declino, si appoggia alla figlia maggiore Grace (Kunis), incinta, per avere il suo sostegno e diventare quel padre che Grace avrebbe sempre voluto.

Hallie Meyers-Shyer (40 sono i nuovi 20) è a bordo come sceneggiatrice e regista del film. La C2 Motion Picture Group di Jason Cloth e Dave Caplan (Babylon) finanzierà e produrrà il film insieme a Daniela Taplin Lundberg (The Kids Are All Right) della Stay Gold Features e Kevin Mann (Together, Together).

Produttori esecutivi del film sono Michael Keaton e Amy Pascal. Attualmente non è chiaro quando il film uscirà nelle sale. Presto rivedremo Keaton in The Flash nuovamente nei panni di Batman 31 anni dopo l'ultima volta in Batman - il ritorno.