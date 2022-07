Obi-Wan Kenobi: quale sarà il futuro della serie?

Obi-Wan Kenobi: un'immagine della serie

Obi-Wan Kenobi è la nuova serie televisiva distribuita recentemente su Disney+ che riporta sul piccolo schermo l'omonimo personaggio di Guerre Stellari, tra i più amati ed apprezzati dell'universo creato da George Lucas. Lo show, diretto da Deborah Chow (che ha lavorato in precedenza a due episodi di The Mandalorian), è ambientato in particolare durante i dieci anni dopo le vicende di Episodio III: La vendetta dei Sith, con un Ben Kenobi (interpretato da Ewan McGregor) in esilio, che si è nascosto su Tatooine per sfuggire all'Impero e dai loro Inquisitori. Una richiesta di aiuto di un vecchio amico, però, lo convince a tornare in azione, avvicinandolo inaspettatamente a un suo padawan che credeva oramai perduto. L'intero progetto, al di là delle diverse storylines presenti, si concentra esclusivamente sul percorso di redenzione del saggio maestro Jedi che però, attenendoci al finale aperto dell'episodio 6, sembra non essersi concluso dopo una sola stagione.

Questa nostra riflessione contiene degli spoiler sugli episodi già disponibili di Obi-Wan Kenobi.

Un finale aperto

Fin dall'inizio Obi-Wan Kenobi era stata presentata come una miniserie escludendo di fatto la possibilità che ci potessero essere delle stagioni successive. Tutto è cambiato quando la chiusura del titolo, di fatto, ha aperto dei possibili spiragli futuri con il protagonista che lascia Tatooine e dialoga con un personaggio chiave della trilogia prequel. Tenendo conto che, all'interno di Episodio IV: Una nuova speranza, Obi-Wan si trova proprio sul pianeta desertico sopracitato, si presume che abbia vissuto altre avventure nella galassia prima di tornare in quel luogo e che quello spirito che vediamo segna una particolare evoluzione nel rapporto che Ben ha con la Forza. Ovviamente non abbiamo la certezza matematica che ci sarà un seguito di qualsiasi tipo, ma questi indizi potrebbero prospettare una prosecuzione oltre le 6 puntate già disponibili.

Una serie o una trilogia?

Detto questo, abbiamo tra le mani un altro dettaglio importante che suggerisce la presenza di ulteriori imprese del maestro nei prossimi anni. In una recente intervista con lo sceneggiatore Stuart Bettie, quest'ultimo ha raccontato che originariamente Obi-Wan Kenobi doveva essere una trilogia cinematografica in cui si affrontava, in tre fasi, il percorso di crescita del personaggio prima della sua comparsa in Guerre stellari. Bettie non ha collaborato alla serie, ma ha confermato che è stato preso il copione del primo film (di un paio d'ore) e allungato un po' per costruire una storia più ampia in cui, come aveva inizialmente scritto nella sceneggiatura del lungometraggio, Ben è arrendevole nei confronti della Forza, sviluppando una sorta di chiusura a questa energia cosmica. Ciò spiega non solo come mai lo show sembra effettivamente una pellicola scorporata ed espansa con allungamenti narrativi, ma anche perché una seconda stagione può essere possibile, proponendo sul piccolo schermo la seconda parte della trilogia.

Cosa potremmo vedere nella seconda stagione di Obi-Wan Kenobi?

Sono sufficienti le parole di Stuart Bettie per capire l'importanza di questo nucleo centrale dedicato a Obi-Wan Kenobi: "ll secondo film era incentrato su dove sarebbe finito Kenobi. Uno dei momenti più potenti di tutta la storia di Obi-Wan è la scena in cui si sacrifica in Una nuova speranza. Il grande evento, sai, ti fa piangere. Ma, se ti fermi e ci pensi, è una cosa piuttosto improvvisa, andare a combattere un tizio, vedere Luke e dire: 'Morirò'. Ciò richiedeva la pre-accettazione che ciò sarebbe accaduto". Nella seconda stagione, se ciò verrà rispettato, vedremo quindi il protagonista da un lato più consapevole, dall'altro più vicino a una accettazione preventiva della sua fine. Per avere in mano questa sorta di indizio profetico sulla sua morte, però, è chiaro che il legame che il personaggio ha con la Forza debba diventare più intenso ed ecco che entra in gioco la presenza di Qui-Gon Jinn (interpretato da Liam Neeson) nell'episodio 6.

Alla scoperta della Forza

Il suo vecchio maestro, chiamato a raccolta più volte da Obi-Wan Kenobi, ma presente fugacemente sono nella puntata conclusiva, segna il passaggio definitivo all'altra fase di cui parla Bettie: il solo fatto di riuscire a vedere il fantasma di Qui-Gon dimostra evidentemente che il potente Jedi si sta di nuovo aprendo alla Forza e ciò non è solo un elemento interessante da raccontare, ma anche un punto importante per la crescita della vita spirituale di Kenobi. Il protagonista è pronto, quindi, ad apprendere i segreti più reconditi e misteriosi della Forza che Yoda gli ha raccontato all'interno di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e Jinn sembra essere la persona più adatta a trasmettergli questa conoscenza. Un'occasione ghiotta, finalmente, per parlare, all'interno dell'ipotetica seconda stagione della serie, di uno degli elementi cardine della mitologia di Star Wars, che necessita ancora di una esplorazione più approfondita.

La seconda stagione di Obi-Wan Kenobi potrebbe valorizzare il progetto seriale di Lucasfilm e risollevarne le sorti

In conclusione, abbiamo evidenziato come ci siano tutti i presupposti per la realizzazione di una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, ma considerando l'accoglienza piuttosto tiepida e in alcuni casi disastrosa del progetto è veramente una buona idea? In realtà, considerando che tutti gli indizi portano a un possibile sviluppo del personaggio dal lato spirituale con un avvicinamento alla caratterizzazione del Jedi che abbiamo visto in Una nuova speranza, i nuovi episodi potrebbero non solo valorizzare quanto visto fino ad ora, ma anche risollevare le sorti della serie. Certo, è opportuno anche riflettere sugli errori fatti con la prima stagione (in primis la scrittura di alcuni personaggi e la gestione delle diverse storylines presenti), però una stagione nuova di zecca rappresenta più un'opportunità che un errore, se vista nell'ottica dell'evoluzione di Kenobi. Rimane comunque una delusione di fondo che difficilmente dimenticheremo: probabilmente una trilogia di film sarebbe stato il formato giusto per raccontare questa storia.

