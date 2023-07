Zucchero Fornaciari, Freud e Michael Keaton: ecco il 2023 di Adler

Adler annuncia le uscite in programma per la fine di questa stagione cinematografica, puntando su grandi divi, animazione e tanta Italia: ecco il listino 2023!

Adler Entertainment ha presentato il suo nuovo listino per la nuova stagione 2023 e la proposta è davvero per tutti i gusti, dal ritorno di Luca Lucini ad Anthony Hopkins nei panni di Sigmund Freud, dal documentario su Zucchero al nuovo film con Michael Keaton e anche pellicole di animazione per i più piccoli: ecco i film in programma per il 2023.

Lucini/Lodovini/Fornaciari: l'Italia di Adler

In arrivo in questa seconda parte di 2023 Conversazioni con altre donne, il lungometraggio drammatico di Filippo Conz con protagonisti assoluti Valentina Lodovini e Francesco Scianna. Due anime gemelle si rincontrano dopo nove anni a una festa di matrimonio a Tropea. Nonostante siano entrambi impegnati in una relazione, si lanciano con cinica spensieratezza in una scappatella segreta che diventa presto un disperato tentativo di recuperare il tempo perduto.

Locandina di Le mie ragazze di carta

Le mie ragazze di carta, invece, è il nuovo titolo diretto da Luca Lucini (Oggi sposi, Tre metri sopra il cielo), con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Cristiano Caccamo, Giuseppe Zeno e Neri Marcorè. Il passaggio dall'infanzia all'adolescenza di un ragazzo che, negli anni settanta, si trasferisce dalla campagna alla città dove, tra partite a rugby e nuovi amici, scopre le ragazze e i primi amori. Un tenero racconto di un'età e un periodo storico ricchi di emozioni.

Altro titolo tutto italiano è quello che vede il ritorno del documentarista Giangiacomo De Stefano, che con Valentina Zanella, ha curato la regia di Zucchero Sugar Fornaciari: uno dei più amati protagonisti della scena musicale italiana e internazionale racconta la sua vita e la sua arte in un coinvolgente documentario ricco di filmati inediti. Uno sguardo inedito sul più grande bluesman italiano.

Arrivano i divi per Adler Entertainment

Nel listino 2023 spazio anche ai grandi nomi del cinema mondiale! Arriva, infatti, Mr. Blake, primo lungometraggio del celebre scrittore d'oltralpe Gilles Legardinier. Protagonisti della pellicola sono John Malkovich e Fanny Ardant, due divi senza tempo: quando Andrew Blake si presenta alla tenuta dei Beauvillier, tutti quanti - dai proprietari, ai lavoratori, alla villa in sé - stanno provando a risolvere i loro problemi personali, più o meno evidenti. L'ingresso in scena di questo stravagante ospite britannico darà la linfa vitale a tutti per rimettere in piedi le cose nel migliore dei modi.

The Father - Nulla è come sembra: Anthony Hopkins in un'immagine del film

Grande attesa anche per Freud, il ritorno sul grande schermo del premio Oscar Anthony Hopkins: nella pellicola di Matt Brown (L'uomo che vide l'infinito) la storia prende piede durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Freud ormai è quasi giunto a fine vita. Lo psicanalista incontra lo scrittore C.S. Lewis e inizia a discutere di esistenza di Dio, del legame con la famiglia e dei rapporti tra amici, in un'ultima sessione che unisce passato, presente, finzione e realtà.

Nel nuovo listino Adler c'è anche Michael Keaton grazie a Goodrich. Nel film di Hallie Meyers-Shyer (40 sono i nuovi 20) l'attore è un padre che chiede aiuto alla figlia maggiore Grace per crescere i due figli più piccoli dopo essere stato lasciato dalla seconda moglie. Una divertente commedia sulle seconde possibilità con un cast stellare, con anche Mila Kunis e Andie MacDowell.

Uno sguardo ai più piccini

Per tutti i tipi di pubblico, Adler Entertainment mette a disposizione Kina e Yuk: tra i ghiacci del nord, due volpi artiche aspettano la nascita dei loro cuccioli. In luoghi sconosciuti e selvaggi affronteranno inaspettati pericoli ma troveranno anche nuovi amici pronti ad aiutarli in questo viaggio. A seguire troviamo Puffin Rock di Jeremy Purcell: tratto dall'omonima e premiata serie TV, una storia d'animazione ricca di avventure che celebra la bellezza del nostro pianeta e i valori più profondi di appartenenza, coraggio e amicizia. Infine, tra le anteprime Adler, troviamo Heidi: ebbene sì, la storia che ha emozionato intere generazioni. Dopo Zanna Bianca un altro grande classico torna al cinema con una nuova spettacolare animazione per tutta la famiglia.

