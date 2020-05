Vivi e lascia vivere: anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Vivi e lascia vivere torna stasera su Rai1, alle 21:25, con l'ultima puntata di una prima stagione che ha visto Elena Sofia Ricci trionfare, negli ascolti, settimana dopo settimana, e che avrà con molte probabilità un seguito.

Le anticipazioni della sesta puntata vedono Laura ancora in forte difficoltà, dopo aver ricevuto una brutta notizia. Corre in ospedale insieme a tutta la famiglia ed è in ansia per la salute di suo figlio Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell'incidente del ragazzo e decide di rischiare pur di rivederlo, infatti si sente legato a Giovanni come a un figlio. Renato, il marito dato per morto e ricomparso all'improvviso, finalmente riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto.

L'attività di Laura e delle sue amiche è fortemente a rischio, si salverebbero solo cedendola, ma le donne non vogliono: quella è ormai la loro ragione di vita. Stranamente, la più debole appare proprio Laura: è sotto ricatto, ha paura per sé stessa e per i suoi figli, e decide di fare quello che le viene chiesto. Ma qualcosa di inatteso l'aspetta.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction - Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato. Soggetti e sceneggiature sono di Monica Rametta, Valia Santella, Giulia Calenda, Camilla Paternò e Marco Pettenello. Nel cast, oltre a Elena Sofia Ricci, anche Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli, Giada, Nina e Giovanni, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d'affari che ritorna dal passato di Laura.